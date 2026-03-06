Захоплення інкасаторів Ощадбанку: Лубінець звернувся до угорського омбудсмена

«Місцеперебування семи співробітників інкасації наразі залишається невідомим»

Угорщина взяла в заручники сімох громадян України. У зв’язку з цим обмудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Уповноваженого з основних прав Угорщини Імре Юхажа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Лубінця в Telegram.

«Мені стало відомо, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку України, які перевозили значні суми готівки та банківське золото з Австрії до України. Перевезення здійснювалося відповідно до міжнародної угоди між банками та згідно з чинними європейськими митними процедурами. Водночас місцеперебування семи співробітників інкасації наразі залишається невідомим», – наголосив Лубінець.

У зв’язку з цим омбудсмен підкреслив, що терміново звернувся до Імре Юхажа. У своєму листі він попросив надати відповіді на ключові питання: «На підставі чого були затримані громадяни України? Де саме вони перебувають і в яких умовах їх утримують?».

«Також виступив з ініціативою провести термінову онлайн-зустріч, щоб з’ясувати всі обставини ситуації та забезпечити дотримання прав наших громадян», – додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Ощадбанк заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Інцидент стався 5 березня під час транспортування валют і банківських металів між австрійським банком та Україною.

Українська сторона вже направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. Глава МЗС Андрій Сибіга різко розкритикував дії угорської влади. «Фактично, йдеться про те, що Угорщина бере заручників та краде гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні оголошував пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм та рекет», – пише він.

Зокрема, Національний банк України зробив заяву про захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади на території Угорщини. Також стало відомо, що українських консулів не допустили до інкасаторів Ощадбанку, яких захопили у заручники у Будапешті.

Зауважимо, що заступник голови НБУ Олексій Шабан з командою банку терміново виїхав у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації.