Буданов у трійці головних претендентів на президентське крісло: свіжа соціологія

Соціологи зафіксували трійку потенційних фаворитів президентських перегонів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов входить до трійки політиків, яких українці найчастіше називають серед бажаних кандидатів на посаду президента. За нього готові проголосувати 12% респондентів серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором і планує брати участь у голосуванні. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного з 23 по 28 лютого агенцією «Перша рейтингова система» серед 2000 респондентів.

Лідером рейтингу потенційних кандидатів залишається чинний президент Володимир Зеленський – його підтримують 29,2% опитаних. Другу позицію посідає колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний із результатом 25,4%.

До п’ятірки політиків із найбільшою підтримкою також входять п’ятий президент України Петро Порошенко, якого готові підтримати 7,1% респондентів, та мер Харкова Ігор Терехов із показником 4,9%.