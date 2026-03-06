Головна Країна Політика
Ріст цін на АЗС: Уряд втрутився у ситуацію і назвав кроки до стабілізації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ріст цін на АЗС: Уряд втрутився у ситуацію і назвав кроки до стабілізації
За словами очільниці Уряду, ключовим інструментом впливу на ціни пального стане державна компанія «Укрнафта»
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Юлія Свириденко: «Для стабілізації ринку пального Уряд реалізує комплекс заходів»

В Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Поточні цінові коливання мають переважно зовнішні причини, проте Уряд впроваджує комплекс заходів для захисту споживачів. Про це заявила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками наради з керівництвом НАК «Нафтогаз України» та профільними міністерствами, інформує «Главком». 

За словами очільниці Уряду, ключовим інструментом впливу стане державна компанія «Укрнафта». До стабілізації ринку вона реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, що має стати орієнтиром справедливої ціни для інших гравців ринку. 

Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

Водночас Свириденко дала низку доручень:

  • Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі – посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок та маніпуляцій на паливному ринку.
  • Першому віце-прем’єр-міністру – Міністру енергетики разом з Міненерго та Міноборони – забезпечити безперебійне постачання пального для сектору оборони, що є безумовним пріоритетом.
  • Профільним відомствам – гарантувати наявність ресурсу та стабільність цін для аграріїв і громадського транспорту.

Також Прем’єр-міністр повідомила про роботу з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального, що має остаточно зняти напругу на українському ринку.

Нагадаємо, на українських автозаправках зафіксували зростання цін на пальне щонайменше на 1-2 гривні. Подорожчання відбулося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, що вплинуло на світові нафтові ринки.

Згодом голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до керівництва Антимонопольного комітету України через ситуацію на паливному ринку. Причиною стали різкі коливання цін на пальне. За словами Гетманцева, він направив відповідне звернення до голови Антимонопольного комітету.

Як повідомляє «Главком», Антимонопольний комітет України відреагував на ситуацію та перевірить ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке подорожчання бензину та дизельного пального на початку березня. Повідомляється, що комітет має з'ясувати, чи є зростання цін у мережах заправних станцій результатом чесної конкуренції, чи оператори порушили законодавство.

Учора, 5 березня, Володимир Зеленський на пресбрифінгу за підсумками робочої наради президента України, премʼєр-міністра України і Кабміну заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

