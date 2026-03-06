Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям
Ексглава МЗС порадив українцям поки не їздити країною на українських номерах
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців бути обережними під час перебування в Угорщині. Він зазначає, що перед парламентськими виборами в країні ситуація у відносинах з Україною може загострюватися, пише «Главком».
«Від гріха подалі до виборів не їздіть на українських номерах по Угорщині, бо ситуація перегріта, можливі «випадкові» перевірки на дорогах», – пише Кулеба.
Ексглава МЗС зазначає, що 12 квітня в Угорщині мають відбутися вибори, які є критично важливими для прем’єр-міністра Віктора Орбана. За його словами, нині Орбан відстає від свого опонента Петера Мадяра.
Кулеба також припускає, що нещодавні дії угорської влади, зокрема затримання українських інкасаторів, могли мати політичний підтекст і бути спрямованими на демонстрацію жорсткої позиції перед виборцями.
«Чим ближче до виборів, тим гірше у нас буде з Угорщиною, бо Орбану чим гірше тим краще. Головний сенс незаконного затримання українських інкасаторів – це показати виборцям, який він крутий, силовий пацан, а не відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». «Дружба» в глухому куті, бо відновити потік нафти означає підіграти Орбану (я дотиснув!), а не відновлювати означає теж підігравати (я їх після перемоги дотисну!)», – написав він.
На думку ексміністра, Україні, ймовірно, доведеться дочекатися завершення виборів, після чого або будувати відносини з новою владою, або домовлятися з чинним урядом Угорщини.
Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Українська сторона направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення.
6 березня Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.
