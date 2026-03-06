Головна Країна Політика
Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям
Кулеба пов’язав загострення у відносинах з передвиборчою кампанією Орбана
фото: МЗС України

Ексглава МЗС порадив українцям поки не їздити країною на українських номерах

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців бути обережними під час перебування в Угорщині. Він зазначає, що перед парламентськими виборами в країні ситуація у відносинах з Україною може загострюватися, пише «Главком».

«Від гріха подалі до виборів не їздіть на українських номерах по Угорщині, бо ситуація перегріта, можливі «випадкові» перевірки на дорогах», – пише Кулеба.

Ексглава МЗС зазначає, що 12 квітня в Угорщині мають відбутися вибори, які є критично важливими для прем’єр-міністра Віктора Орбана. За його словами, нині Орбан відстає від свого опонента Петера Мадяра.

Кулеба також припускає, що нещодавні дії угорської влади, зокрема затримання українських інкасаторів, могли мати політичний підтекст і бути спрямованими на демонстрацію жорсткої позиції перед виборцями.

«Чим ближче до виборів, тим гірше у нас буде з Угорщиною, бо Орбану чим гірше тим краще. Головний сенс незаконного затримання українських інкасаторів – це показати виборцям, який він крутий, силовий пацан, а не відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». «Дружба» в глухому куті, бо відновити потік нафти означає підіграти Орбану (я дотиснув!), а не відновлювати означає теж підігравати (я їх після перемоги дотисну!)», – написав він.

На думку ексміністра, Україні, ймовірно, доведеться дочекатися завершення виборів, після чого або будувати відносини з новою владою, або домовлятися з чинним урядом Угорщини.

Нагадаємо, «Ощадбанк» заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Українська сторона направила офіційну ноту з вимогою їхнього негайного звільнення. 

6 березня Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина. Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.

Теги: Дмитро Кулеба Угорщина

