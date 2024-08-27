Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент постановив Генштабу ЗСУ та Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій

Президент Володимир Зеленський утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області», – ідеться в документі.

Президент постановив Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Регіон очолив В'ячеслав Негода. Про це йдеться в указі, що опублікований на сайті глави держави 24 серпня.

До слова, головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському присвоєно звання генерала. Відповідний указ підписав сьогодні президент Володимир Зеленський.