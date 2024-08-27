Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Указ набирає чинності з дня його опублікування
фото з відкритих джерел

Президент постановив Генштабу ЗСУ та Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій

Президент Володимир Зеленський утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. 

«На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» постановляю: утворити Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області; Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області», – ідеться в документі.

Президент постановив Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Регіон очолив В'ячеслав Негода. Про це йдеться в указі, що опублікований на сайті глави держави 24 серпня.

До слова, головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському присвоєно звання генерала. Відповідний указ підписав сьогодні президент Володимир Зеленський.

Читайте також: Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
Теги: війна військові Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран повідомив Угорщину, що має намір атакувати Ізраїль
Напад на Ізраїль: Іран повідомив Угорщині свої плани
5 серпня, 20:49
Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області
Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
7 серпня, 10:41
Подоляк заявив, що Україна має перемогти, але не лише на полі бою
Подоляк прокоментував міжнародну реакцію на події в Курській області
8 серпня, 19:43
Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі
Операція в Курській області: аналітики DeepState розкрили нові деталі
13 серпня, 01:11
Румунія неодноразово повідомляла про уламки російських дронів на своїй території
Румунія виявила нові уламки російського безпілотника
20 серпня, 21:20
Наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія
Курська операція виявила «справжніх друзів» Кремля: хто підтримав Росію
17 серпня, 18:59
Операція ЗСУ у Курській області РФ вже триває майже два тижні
The Times назвав головні переваги українських військ на Курщині
19 серпня, 16:53
Голова ОДА закликала мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги
Росіяни атакували Івано-Франківську область
21 серпня, 08:57
Всього йдеться про 162 об’єкта укріплень у Сумській області
Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками
23 серпня, 08:29

Політика

Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Чому Ватикан проти заборони УПЦ МП. Зеленський розставив крапки над «і»
Чому Ватикан проти заборони УПЦ МП. Зеленський розставив крапки над «і»
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України
Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
Україна успішно випробувала першу власну балістичну ракету – Зеленський
Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»
Зеленський: «З поверненням із полону «азовців» є складнощі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
11K
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7963
Серпневий парад планет: коли споглядати унікальне явище

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua