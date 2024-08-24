Тернопільщина отримала нового керівника

Регіон залишався без голови із грудня 2023 року

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Тернопільської обласної державної адміністрації. Регіон очолив В'ячеслав Негода. Про це йдеться в указі, що опублікований на сайті глави держави 24 серпня.

«Призначити Негоду В'ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації», – ідеться у документі.

В'ячеслав Негода з 1990 по 1998 рік був міським головою Тернополя і депутатом обласної ради. У 2014-2019 роках працював у Міністерстві регіонального розвитку, спочатку як перший заступник, потім як заступник міністра. Після цього керував апаратом міністерства.

У 2023 році Негоду звільнили на тлі корупційного скандалу з виконувачем обовʼязків міністра Василя Лозинського.

З 4 березня 2023 року Негода очолює Офіс Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України і є доцентом кафедри регіональної політики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 16 серпня Кабмін погодив його призначення головою Тернопільської обласної адміністрації.

Попередника Негоди Володимира Труша звільнили 29 грудня 2023 року, на тлі розслідування НАБУ щодо двох його заступників і голови Тернопільської облради Михайла Головка, яких підозрюють у вимаганні хабаря в бізнесмена.

Нагадаємо, 1 серпня депутати Тернопільської облради проголосували за звільнення ексголови Тернопільської облради Михайла Головка, якого сьогодні ж було поновлено на роботі. Звільнення Головка підтримали одноголосно усі 40 депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Як повідомлялося, Львівський адміністративний суд вирішив поновити на посаді голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Раніше правоохоронці затримали Головка, йому інкримінували вимагання 2,4 млн грн хабаря у бізнесмена.

Нагадаємо, у червні 2023 року голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 600 тис. грн.

26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.