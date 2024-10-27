Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті
Сили оборони України показують дуже непоганий результат, якщо дивитися на втрати ворога
фото з відкритих джерел

ЗСУ мають проблеми з управлінням, вважає Олег Романов

Величезна кількість КАБів, сили ворога, що переважають, та не до кінця підготовлений і мотивований особовий склад Сил оборони України – усе це допомагає російській армії швидко просуватися на фронті. Про це в інтерв’ю Tsn.ua розповів командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов Ромаха.

«І також важливий фактор є – це управління. У нас є проблема в тому, що дуже-дуже багато маленьких підрозділів. Це треба все форматувати в дивізії. Можливо, також у такі більш керовані якісь підрозділи великі. І брати, наприклад, на ділянку 30 км фронту, щоб займав його лише один організм з одним командиром, який несе відповідальність за свій напрямок. Якось я так це бачу. Ну дійсно, так, сумно виглядає, але не забувати треба, з ким і скільки ми воюємо», – каже Олег Романов.

На його думку, Сили оборони України показують дуже непоганий результат, якщо дивитися на втрати ворога.

«Він також закінчується, і я думаю, що в них також є якісь проблеми з особовим складом. Тому що ми все частіше бачимо, що після того, як Сили оборони України вправно почали вирізати їх «очі» в небі у вигляді «Орланів» та інших засобів спостереження, ми нашими FPV-шками почали їх знищувати. То їх оператори розвідувальних дронів пішли також на штурмові дії, були кинуті. І це мене дуже смішить», – розповів військовий.

Нагадаємо, російська армія захопила селище Левадне та наразі там відбуваються заходи щодо відновлення положення ЗСУ

До слова, противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Також стало відомо, що росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW.

Читайте також:

Теги: ЗСУ армія війна озброєння втрати росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Коли нація розумітиме, що мир з Росією коштує більше, аніж війна, тоді і ставлення до війни зміниться»
Як вирішити питання мобілізації, аби усі були задоволені?
10 жовтня, 17:00
Горять-палають російські спиртзаводи
«Найболючіше» місце. Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи Тема дня
22 жовтня, 16:03
Під час зустрічі Зеленський та Трамп обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки
Зеленський розказав, про що його розпитував Трамп під час зустрічі
29 вересня, 18:38
Останнім часом у роботі месенджері Telegram значно почастішали збої
Збої в роботі Telegram: названо неочікувану причину
4 жовтня, 19:50
Російські мітинги у Німеччині
Активність російських операцій впливу по світу. Чехія шокувала статистикою
10 жовтня, 14:28
В Україні розгорівся скандал після оприлюднення інформації про те, що пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
18 жовтня, 12:46
БпЛА атакували вночі Київ
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
21 жовтня, 06:29
Ситуація на Курщиеі дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити «з рук у руки» протягом доби
Кремль встановив новий дедлайн відновлення контролю над Курщиною – джерела
22 жовтня, 11:16
Україна має весь час перебувати у готовності на випадок можливих бойових дій
Комбат 3-ї штурмової бригади пояснив, чого Україні варто навчитися в Ізраїлю
Вчора, 16:05

Події в Україні

Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби
Єрмак прокоментував звільнення Залужного й Кулеби
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті
Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті
Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України
Офіс президента пояснив, чому операція в Курській області була дуже важливою для України
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
37K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
34K
Відомий музикант став татусем двійнят
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
24K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
11K
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua