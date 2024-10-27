Командир 3-ї штурмової бригади пояснив, чому росіянам вдається швидко просуватися на фронті

ЗСУ мають проблеми з управлінням, вважає Олег Романов

Величезна кількість КАБів, сили ворога, що переважають, та не до кінця підготовлений і мотивований особовий склад Сил оборони України – усе це допомагає російській армії швидко просуватися на фронті. Про це в інтерв’ю Tsn.ua розповів командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов Ромаха.

«І також важливий фактор є – це управління. У нас є проблема в тому, що дуже-дуже багато маленьких підрозділів. Це треба все форматувати в дивізії. Можливо, також у такі більш керовані якісь підрозділи великі. І брати, наприклад, на ділянку 30 км фронту, щоб займав його лише один організм з одним командиром, який несе відповідальність за свій напрямок. Якось я так це бачу. Ну дійсно, так, сумно виглядає, але не забувати треба, з ким і скільки ми воюємо», – каже Олег Романов.

На його думку, Сили оборони України показують дуже непоганий результат, якщо дивитися на втрати ворога.

«Він також закінчується, і я думаю, що в них також є якісь проблеми з особовим складом. Тому що ми все частіше бачимо, що після того, як Сили оборони України вправно почали вирізати їх «очі» в небі у вигляді «Орланів» та інших засобів спостереження, ми нашими FPV-шками почали їх знищувати. То їх оператори розвідувальних дронів пішли також на штурмові дії, були кинуті. І це мене дуже смішить», – розповів військовий.

Нагадаємо, російська армія захопила селище Левадне та наразі там відбуваються заходи щодо відновлення положення ЗСУ.

До слова, противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Також стало відомо, що росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW.