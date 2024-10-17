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Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай підриває європейський люксовий автопром – Euronews
Зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам
фото із відкритих джерел

У третьому кварталі обсяги збуту люксових aвтівок Porsche досягли найнижчої позначки за звітний період в останні 10 років

Німецький автовиробник Porsche зіткнувся з падінням продажів на тлі конкуренції у Китаї. Там все частіше вибирають екологічні та модні електрокари, пише Euronews.

У Китаї у третьому кварталі обсяги збуту Porsche досягли найнижчої позначки за звітний період в останні 10 років.

З січня до вересня компанія поставила до Китаю 43 280 автомобілів, що на 29% менше, ніж за перші дев'ять місяців 2023 року. У Північній Америці Porsche продав 61 471 автомобіль, що на 5% менше, ніж за той же період минулого року.

Проте Детлєв фон Платен, речник Porsche AG, зберігає оптимізм. «Попит з боку клієнтів залишається високим, а відгуки наших покупців про нові моделі дуже позитивні. Завдяки більшій доступності продукції ми впевнено дивимося на остаточні цифри продажів у 2024 році. Ринкова ситуація залишається складною у всьому світі. Однак завдяки найновішому модельному ряду та збалансованій структурі продажів ми займаємо міцні позиції», – каже він. 

Volkswagen, материнська компанія Porsche, також зіткнулася з аналогічною тенденцією: у третьому кварталі цього року продажі впали на 15%.

Марко Шуберт, топ-менеджер Volkswagen, зазначив: «Особливо гостра конкурентна ситуація склалася у Китаї, це і є основною причиною глобального зниження обсягів наших постачань».

Експерти визнають: бурхливе зростання попиту на електромобілі в Китаї завдає шкоди європейським автовиробникам. Китайські авто значно дешевші, оснащені великою кількістю функцій та мають більш сучасний дизайн у порівнянні з європейськими машинами.

Дедалі більш напружена торговельна війна між ЄС та Китаєм також змусила спостерігачів припустити, що Пекін може запровадити санкції проти європейських компаній із значними виробничими потужностями в країні, включаючи BMW, Audi та Mercedes-Benz.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

До слова, відразу чотири федеральні землі ФРН заявили в документі, що вони хочуть працювати спільно, щоб гарантувати, що автовиробник Volkswagen, який відчуває фінансові труднощі, не закриє жоден зі своїх заводів.

Теги: Європа Китай Mercedes автомобіль Електромобілі ринок війна санкції автопром

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