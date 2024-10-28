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Будівництво головного військового цвинтаря. Компанія-переможець продовжує ховати зв’язки із підсанкційним бізнесменом

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Будівництво головного військового цвинтаря. Компанія-переможець продовжує ховати зв’язки із підсанкційним бізнесменом
Під Києвом з'явиться військове кладовище вартістю майже 2 млрд грн
ілюстрація моделі військового кладовища на Київщині

Зі скандального консорціуму вийшов власник, який приховував зв’язок із підсанкційним бізнесменом

Консорціумом «Білдінг Юа», який зі скандалом переміг на тендері з будівництва Національного військового меморіального кладовища вартістю 1,75 млрд грн, змінив власника. Як повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичної системи YouControl, це відбулося 8 жовтня: замість двох кінцевих бенефіціарів «Білдінг Юа» Олександра Ісаєва та Наталії Побережець з Одеси зайшов киянин Віктор Гавриленко.

У керівному складі консорціуму «Білдінг Юа» – несподівані ротації
У керівному складі консорціуму «Білдінг Юа» – несподівані ротації
дані YouControl

Як писав «Главком», на початку серпня саме Ісаєв публічно на брифінгу заперечив будь-яку причетність підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва до будівництва військового кладовища.

Уже колишній співвласник консорціуму «Білдінг Юа» Олександр Ісаєв (крайній справа) наполягав, що підсанкційний бізнесмен Вадима Єрмолаєва немає стосунку до будівництва військового кладовища
Уже колишній співвласник консорціуму «Білдінг Юа» Олександр Ісаєв (крайній справа) наполягав, що підсанкційний бізнесмен Вадима Єрмолаєва немає стосунку до будівництва військового кладовища
скріншот із відео

«І рік тому, і наразі Єрмолаєв Вадим Володимирович не має стосунку до компанії «Акам» (фірма-співзасновниця консорціуму, – «Главком»). Ця інформація перевірялася до моменту створення консорціуму», – заявив Олександр Ісаєв.

Однак зв’язок Єрмолаєва з ТОВ «Акам» першим підтвердив «Главком», а потім Служба безпеки України. Дійшло до того, що акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Технології», яке є співзасновником ТОВ «Акам», у розпал скандалу довкола будівництва військового кладовища змінило власника: місце доньки підсанкційного Вадима Єрмолаєва Софії зайняв німець Євген Штейнберг. 

Крім цього, разом з виходом Ісаєва та Побережець із консорціуму їхнє ТОВ «Євроелітбуд» (співзасновник «Білдінг Юа»), теж втратило лідерські позиції у цьому об'єднанні. На момент створення консорціуму ця компанія внесла 800 тис. грн внеску до статутного капіталу «Білдінг Юа» (по 100 тис. грн внесли інші два співзасновники «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Водночас наразі 800 тис. грн внеску до статутного капіталу записано на ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», власником якої є Віктор Гавриленко, який і очолив консорціум «Білдінг Юа».

Також Гавриленко з 1996 року керує благодійним фондом «Будівельник Київщини». Новий власник консорціуму є заслуженим будівельником України, повним кавалером ордену «За заслуги» і має звання «Почесний дорожник України».

Варто додати, що Наталія Побережець володіє ТОВ «Будвіжн». Що цікаво: з приходом Побережець змінилася назва підприємства (з «БРК Трансальянс» на «Будвіжн») і директор (Святослава Пузняка замінив Олексій Карайбіда). Свого часу Пузняк директорував у київському «Трансальянсгруп» Георгія Біркадзе, який у 2020-2021 роках керував Броварською райдержадміністрацією. Прізвище Біркадзе виринуло у справі з «витоками» у НАБУ. Зокрема, слідство арештувало планшет п’ятирічної доньки експосадовця РДА.

Як повідомляв «Главком», державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» за результатами тендера 7 серпня уклала договір із консорціумом «Білдінг Юа» на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Вартість будівництва складає 1,75 млрд грн, що на 41,96 млн грн менше від очікуваної ціни замовника (1,8 млрд грн).

Ідеться про будівництво I черги, яка розбита на два пускові комплекси. Старт першого комплексу почався у серпні і завершиться до кінця грудня 2024 року. Другий розпочався паралельно з першим і має бути виконаний до 31 грудня 2025 року.

«Будівництво Національного військового меморіального кладовища включає в себе інженерні мережі, автостоянки, під’їзні дороги, сектори поховань, колумбарні стіни, меморіал, монумент, адміністративну будівлю, будинок трауру, трансформаторні підстанції, насосну станцію, котельню та інші об'єкти, необхідні для функціонування не лише першої черги, але й майбутніх етапів проєкту», – сказано у релізі замовника. Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені.

Що стосується фінансування робіт, то цього року держава виділяє на зведення цвинтаря 407 млн грн, наступного року – ще 1,35 млрд грн.

На тендер із будівництва військового кладовища подався лише консорціум «Білдінг Юа», який і став переможцем.

За відомостями аналітичної системи YouControl, консорціум «Білдінг Юа» створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область). Кінцевими бенефіціарами консорціуму було записано на одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.

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Теги: війна гроші Київщина кладовище

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