Агент українського партизанського руху провів диверсію на Херсонщині

Партизанський проукраїнський рух «АТЕШ» активно працює не лише в Криму, але і в інших південних регіонах

Агент бойового крила партизанського руху «АТЕШ» знищив релейний щиток поблизу населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області. Про це повідомили партизани у своєму Telegram-каналі.

«Координати точки, де була проведена диверсія: 46,2470141, 34,6643949», – йдеться в дописі партизанів.

Ця диверсія, проведена біля адміністративного кордону з Кримом, завдала шкоди логістиці противника, уповільнивши постачання військ окупантів на півдні України. Це особливо стосується важливої лінії постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії.

«Здійснено сотні успішних операцій, про які ми зможемо відкрито розповісти лише після перемоги України», – заявили представники АТЕШ.

Нагадаємо, український партизанський рух «АТЕШ», назва якого кримськотатарською означає «вогонь», вже два роки успішно оперує на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії, зриваючи плани окупантів та наводячи вогонь українських засобів ураження.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.