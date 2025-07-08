Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію порнографії

За менше ніж тиждень відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням декриміналізувати порнографію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт електронних петицій.

У відповіді глава нашої держави наголосив Україна є правовою державою, де законодавчі зміни ухвалює лише Верховна Рада. Він зазначив, що розв’язання піднятих в електронній петиції питань належать до компетенції парламенту.

Як зазначив український лідер, у парламенті на розгляді перебуває законопроєкт №12191, який пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу. Згідно з ним, кримінальна відповідальність зберігається лише за поширення порнографії серед неповнолітніх або з метою збуту. Глава України додав, що пропозиції, викладені в петиції, направлено до Ради для врахування під час розгляду цього законопроєкту.

Нагадаємо, петиція з'явилася на сайті 27 червня. Вже 2 липня вона набрала 25 тис. необхідних голосів. Авторкою петиції є OnlyFans-модель Світлана Дворнікова.

Дворнікова закликала Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, який має на меті декриміналізувати порно. «Я – добросовісний платник податків та модель OnlyFans, виробляю еротичний контент. За п’ять років я віддала податками державі понад 40 млн грн. Сорок мільйонів – це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів – це сотні вбитих на фронті росіян. Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути», – зазначила вона.

Раніше Гетманцев пояснив, чому виступає за декриміналізацію порнографії. За його словами, 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.