Легалізація порнографії. Петиція набрала потрібну кількість голосів

Петиція з'явилася на сайті 27 червня

Петиція про декриміналізацію порно набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт інтернет-представництва президента України.

Петиція з'явилася на сайті 27 червня. Станом на 2 липня її підписали вже 25,1 тис. користувачів.

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Авторкою петиції є OnlyFans-модель Світлана Дворнікова. Вона зауважила: «Я – добросовісний платник податків та модель OnlyFans, виробляю еротичний контент. За п’ять років я віддала податками державі понад 40 млн грн. Сорок мільйонів – це сотня пікапів або дві тисячі FPV-дронів для ЗСУ. Сорок мільйонів – це сотні вбитих на фронті росіян. Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути».

Дворнікова закликала Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, який має на меті декриміналізувати порно. Тепер відповідь на звернення повинен надати президент.

Раніше Гетманцев пояснив, чому виступає за декриміналізацію порнографії. За його словами, 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.