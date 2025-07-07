Зеленський присвоїв звання Героя України полеглим захисникам

Президент відзначив «азовця» Грєнку, пілота Фіша та бійця Третьої штурмової Туриста

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відзначить трьох полеглих воїнів званням «Герой України». Мова про військового льотчика, полковника Дмитра Фішера, «азовця» Назарія Гринцевича та воїна Третьої штурмової бригади Віталія Карвацького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, «азовець» Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам!» – каже він.

Віталій Карвацький

Віталій Карвацький з позивним Турист загинув на Харківському напрямку 11 червня. Воїн долучився до Збройних сил добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив у 125-й бригаді ТрО Львова. Пізніше Турист перевівся у третю штурмову бригаду, де працював з FPV-дронами.

Дмитро Фішер

Дмитро Фішер на псевдо Фіш доєднався до боротьби за свободу України з перших днів агресії Росії у 2014 році. В той період він зміг перехопити російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, що порушив повітряний простір України. У 2022 році Дмитро Фішер виконував численні бойові завдання на передовій. Пілот брав участь у визвольних боях за Київщину, Сумщину та Харківщину, а також у звільненні острова Зміїного.

Пілот Дмитро Фішер освоїв п'ять типів літаків: Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-17 та Л-39. За свою кар'єру накопичив понад 1400 годин нальоту. За героїзм та зразкове виконання військового обов'язку Дмитро Фішер був нагороджений відзнакою президента України «За участь в антитерористичній операції», орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня, медаллю «За військову службу Україні». В одному з бойових вильотів у червні 2022 року літак Су-27, яким керував Дмитро Фішер, збила російська ППО. Льотчик віддав своє життя за Україну на Запоріжжі, захищаючи кордони України.

Назарій Гринцевич

Назарій Гринцевич на псевдо Грєнка був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні «Азовсталі». Назарій потрапив у полон після евакуації з металургійного заводу у Маріуполі, де він три місяці разом із побратимами тримав оборону. Понад чотири місяці його утримували в колонії на території так званої «ДНР».

21 вересня 2022 року Гринцевича разом із 215 українськими військовополоненими в рамках великого обміну визволили з російського полону. Після звільнення з полону боєць став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу «Контакт 12». У 2024 році стало відомо про його смерть.

До слова, з нагоди Дня Національної поліції України президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами.