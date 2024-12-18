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Гетманцев пояснив, чому виступає за декриміналізацію порнографії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гетманцев пояснив, чому виступає за декриміналізацію порнографії
Данило Гетманцев розповів про податки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гетманцев сказав, що податки, сплачені моделями OnlyFans, є важливими для країни

350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

«На сьогодні 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Сплачено 59,0 млн грн ПДФО та військового збору. Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу», – наголосив Данило Гетманцев.

Голова Комітету з питань фінансів додав, що те, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено: «Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі – не робіть помилок».

До того ж Гетманцев зауважив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації ст. 301 Кримінального кодексу України (розповсюдження порнографії): «Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою «морально засуджує», а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати. Чесність по відношенню до самих себе – те, чого нам сьогодні дуже не вистачає».

Раніше, контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Нагадаємо, що 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Також повідомлялося, що Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що гроші від підвищення акцизів на тютюн після ухвалення законопроєкту 11090 підуть на армію.

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Теги: економіка податки гроші українці Україна модель Данило Гетманцев

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