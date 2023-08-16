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Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)
Глава держави розповів про досягнення бійців, зокрема, біля Торецька, Бахмута, Костянтинівки
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент відзначив воїнів взводу «Десептикони», які взяли в боях важливі об’єкти

Президент Володимир Зеленський відвідав східний фронт, зустрівся із військовими  та особисто подякував воїнам за рух уперед. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах», – зазначив Зеленський.

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За його словами, зокрема, йдеться про 5-ту окрему штурмову бригаду, яка захищає надзвичайно відважно Україну.

«Особливо відзначу, зокрема, оборонні бої, які не дали окупантам оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку... Один із прикладів звитяги 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар»: відкинули ворога на 6 кілометрів, і під час бою воїни батальйону знищили до двох рот противника. Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади міцно бʼються та, зокрема, цими днями не дали ворогу вийти в напрямку Костянтинівки й відкинули окупантів до 8 кілометрів у глибину їхніх позицій», – написав Зеленський.

Президент відзначив воїнів взводу «Десептикони», які взяли в боях важливі об’єкти та панівні висоти, що дало змогу успішно продовжувати активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

«92-га окрема штурмова бригада успішно веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони противника, і створює умови для успішного просування наших військ та звільнення української землі», – зазначив він.

Теги: Айдар Торецьк Володимир Зеленський президент звільнення фронт Бахмут

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