Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)

Президент відзначив воїнів взводу «Десептикони», які взяли в боях важливі об’єкти

Президент Володимир Зеленський відвідав східний фронт, зустрівся із військовими та особисто подякував воїнам за рух уперед. Про це глава держави повідомив у Facebook.

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«Наші воїни на Донбасі потужно бʼються заради України та знищують окупантів. І дають нашій державі саме той результат, який потрібен: наш рух уперед. Дякую за це кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових позиціях і на бойових постах», – зазначив Зеленський.

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За його словами, зокрема, йдеться про 5-ту окрему штурмову бригаду, яка захищає надзвичайно відважно Україну.

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«Особливо відзначу, зокрема, оборонні бої, які не дали окупантам оточити Торецьк і надалі оточити Бахмут на Південному напрямку... Один із прикладів звитяги 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар»: відкинули ворога на 6 кілометрів, і під час бою воїни батальйону знищили до двох рот противника. Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади міцно бʼються та, зокрема, цими днями не дали ворогу вийти в напрямку Костянтинівки й відкинули окупантів до 8 кілометрів у глибину їхніх позицій», – написав Зеленський.

Президент відзначив воїнів взводу «Десептикони», які взяли в боях важливі об’єкти та панівні висоти, що дало змогу успішно продовжувати активні дії та просуватися вперед на Бахмутському напрямку.

«92-га окрема штурмова бригада успішно веде наступальні дії, знищуючи ворога, займаючи панівні райони, від яких залежить стійкість оборони противника, і створює умови для успішного просування наших військ та звільнення української землі», – зазначив він.