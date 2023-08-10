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Окупант пожалівся дружині про втрати свого підрозділу під Куп'янськом (перехоплення)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупант пожалівся дружині про втрати свого підрозділу під Куп'янськом (перехоплення)
На Куп'янському напрямку ворог зазнає значних втрат
фото: Генштаб ЗСУ

Жінка дивується влучним ударам українських військових

Російський загарбник пожалівся дружині на втрати у своєму підрозділі, який воює на Куп'янському напрямку. Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

На аудіозаписі можна почути запитання, які ставить окупанту дружина. Із них стає зрозуміло, що чоловік поскаржився жінці на втрати у своєму підрозділі.

В описі до перехоплення українська розвідка уточнила, що йдеться про Куп'янський напрямок.

«Знову, коротше, починається спека?», – запитала дружина, маючи на увазі наступальні дії Збройних сил України.

Вона запитала в окупанта, чи не рухали вперед його підрозділ і здивувалася ударам ЗСУ по російських позиціях.

«Не зрозумію, у них зброя почала стріляти далі чи ці назад здали?», –запитала дружина.

Нагадаємо, російський загарбник поскаржився своїй мамі на те, що до нього у підрозділ направляють хворих та незрячих бійців.

До слова, завершився 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: фронт втрати Куп'янськ

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Окупант пожалівся дружині про втрати свого підрозділу під Куп'янськом (перехоплення)
Окупант пожалівся дружині про втрати свого підрозділу під Куп'янськом (перехоплення)
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