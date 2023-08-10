Окупант пожалівся дружині про втрати свого підрозділу під Куп'янськом (перехоплення)

Жінка дивується влучним ударам українських військових

Російський загарбник пожалівся дружині на втрати у своєму підрозділі, який воює на Куп'янському напрямку. Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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На аудіозаписі можна почути запитання, які ставить окупанту дружина. Із них стає зрозуміло, що чоловік поскаржився жінці на втрати у своєму підрозділі.

В описі до перехоплення українська розвідка уточнила, що йдеться про Куп'янський напрямок.

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«Знову, коротше, починається спека?», – запитала дружина, маючи на увазі наступальні дії Збройних сил України.

Вона запитала в окупанта, чи не рухали вперед його підрозділ і здивувалася ударам ЗСУ по російських позиціях.

«Не зрозумію, у них зброя почала стріляти далі чи ці назад здали?», –запитала дружина.

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Нагадаємо, російський загарбник поскаржився своїй мамі на те, що до нього у підрозділ направляють хворих та незрячих бійців.

До слова, завершився 532-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.