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У боях за Україну загинули п'ять бійців батальону «Вовки да Вінчі»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У боях за Україну загинули п'ять бійців батальону «Вовки да Вінчі»
П'ять бійців батальону «Вовки да Вінчі» віддали життя в боротьбі з російськими окупантами
фото: t.me/smertvorogy

Оборонці воювали під Бахмутом та на Харківському напрямку

На полі бою загинули українські захисники Давид Іщенко, Володимир Паращишин, Юрій Кріса, Євген Світличний та Олексій Найда. Про це вчора, 30 липня, повідомила пресслужба 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Сухопутних військ Збройних сил України.

Один Герой загинув на Бахмутському напрямку, ще чотири – на Харківському.

«В боях за нашу свободу ми втрачаємо найвідданіших синів України. З болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув наш побратим — Давид «Вольт» Іщенко», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинули:

  • Володимир «Електрик» Паращишин,
  • Юрій «Кріс» Кріса,
  • Євген «Жека» Світличний,
  • Олексій «Тихий» Найда.
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П'ять бійців батальону «Вовки да Вінчі» віддали життя в боротьбі з російськими окупантами
фото: t.me/smertvorogy

«Вони стали на захист Батьківщини і віддали їй найдорожче — своє життя. Кожна загибель воїна — велика втрата для нації, кожна загибель Вовка — велика втрата для зграї. Памʼятаємо і мстимо! Честь, брати», – написала пресслужба.

Нагадаємо, 15 липня на Донеччині загинув військовий, фотокореспондент, відеооператор чернівецького інформаційного агентства АСС Максим Шварцман. 

Крім того, в боях за Україну загинув журналіст Дмитро Рибаков, який після початку повномасштабного вторгнення Росії взяв зброю до рук. Рибаков воював у складі 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, мав позивний «Репортер». До повномасштабної війни він працював редактором і медіаконсультантом у виданнях Chas.News, «Forbes Україна», LB, «Українська правда». 

Теги: військові смерть фронт

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