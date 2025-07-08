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Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив Маркаровій про звільнення
Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене
фото з відкритих джерел

Президент запропонував Маркаровій залишитись в команді

Президент Володимир Зеленський повідомив послу України в США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Однак запропонував залишитись в команді після цього. Про це «Суспільному» розповіло джерело в Офісі президента, інформує «Главком».

За інформацією співрозмовника, посаду визначать пізніше, попередні консультації з міністром закордонних справ Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто замінить Маркарову в США, ще не ухвалене.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський обговорив заміну нинішнього посла України в США під час телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

Як повідомлялося, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися у 2024 році після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія. Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів. 

До слова, The Washington Post писав, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки. За словами українського чиновника, ім'я якого не називається, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.

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Теги: посол Володимир Зеленський Оксана Маркарова

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