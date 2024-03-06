Україна та Греція готують угоду про гарантії безпеки

Зеленський заявив, що Україна та Греція мають зафіксувати в угоді досягнутий рівень співпраці

Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

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«Я радий сказати, що ми з Грецією почали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці. Я сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду для підписання. Ми маємо зафіксувати в ній досягнутий рівень співпраці на цей рік та на наступні», – заявив президент.

Сьогодні, 6 березня, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися Зеленським.

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Зокрема, представники України та Іспанії 4 березня розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали двосторонню безпекову угоду між державами.

Раніше Україна підписала з Данією безпекову угоду. Серед іншого договором узгоджено питання співпраці у сферах охорони, розвідки та безпеки.