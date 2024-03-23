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Зеленський прокоментував теракт під Москвою

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський прокоментував теракт під Москвою
Зеленський відреагував на спроби росіян перекласти відповідальність за теракт на Україну
фото: Офіс Президента

Зеленський: «Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають українців, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів»

Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, російський диктатор Путін просто намагається звалити на когось іншого, і так росіяни роблять завжди. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших. Вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни», – заявив президент.

Він зазначив, що Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думаючи, як це притягнути до України. 

За словами президента України, тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають українців, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. Зеленський додав, що якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі.

«Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя! Дякую усім нашим людям, які бʼються проти терору. І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом», – сказав Володимир Зеленський.

Окрім цього президент повідомив про ліквідацію наслідків російської терористичної атаки, що сталась у пʼятницю. За його словами, на цей час майже всюди повернуто нормальне енергопостачання.

«Окремі проблеми були сьогодні в нашій Одесі – були аварійні відключення. Робиться все, щоб нормалізувати ситуацію. Харків – на жаль, поки що дуже складно. Сьогодні був черговий ракетний удар з Росії – це щоденно триває, ці обстріли. І кожен, хто працює для збереження нормального життя у Харкові, в області, в інших прикордонних містах і громадах, – усі справжні герої», – додав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: Володимир Зеленський теракт

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