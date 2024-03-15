Зеленський нагородив збірну України, яка завоювала 19 медалей на Дефлімпіаді

Українські лижники посіли перше місце, здобувши сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі

Збірна України вперше в історії завершила Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку

Президент України Володимир Зеленський постановив відзначити державними нагородами членів національної збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх. Про це йдеться в указі президента №159/2024.

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За досягнення високих спортивних результатів на ХХ зимових Дефлімпійських іграх в м. Ерзурум (Туреччина), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України Зеленський нагородив:

Орденом «За заслуги» Іступеня

Андріїшина Андрія Петровича – чемпіона та срібного призера з лижних перегонів;

Бакланову Тетяну Германівну – чемпіонку та срібну призерку з шахів.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня

Денисенка Руслана Сергійовича – дворазового чемпіона та дворазового срібного призера з лижних перегонів;

Мажаєва Дмитра Сергійовича – чемпіона та бронзового призера з лижних перегонів.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Гульоватого Ярослава Ігоровича – чемпіона з лижних перегонів;

Плесканку Михайла Івановича – чемпіона та бронзового призера з керлінгу.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня

Гончар Світлану Яківну – чемпіонку з шахів;

Мироненко Наталю Владиславівну – чемпіонку та срібну призерку з шахів;

Нопрієнко Єлізавету Олександрівну – триразову чемпіонку та срібну призерку з лижних перегонів;

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Гливку Тетяну Степанівну – чемпіонку з керлінгу

Зубарєву Олену Володимирівну – чемпіонку з керлінгу

Кобилянську Діану Володимирівну – чемпіонку з керлінгу

Опрю Маргариту Олександрівну – чемпіонку з керлінгу

Якимець Катерину Іванівну – дворазову чемпіонку з керлінгу

Медаллю «За працю і звитягу»

Аблогіну Інгу Едуардівну – бронзову призерку з шахів;

Білого Вадима Борисовича – бронзового призера з шахів;

Гаця Олександра Руслановича – бронзового призера з керлінгу;

Єфанова Романа Ігоровича – бронзового призера з керлінгу;

Заболотного Володимира Анатолійовича – бронзового призера з шахів;

Коваленка Володимира Миколайовича – срібного призера з шахів;

Колба Дениса Вікторовича – бронзового призера з шахів;

Лянгузову Аліну Євгенівну – бронзову призерку з шахів;

Марченка Вадима Ігоровича – бронзового призера з керлінгу

Овчарова Тараса Сергійовича – срібного призера з шахів;

Осипову Альону Володимирівну – бронзову призерку з шахів;

Пишняка Володимира Степановича – бронзового призера з лижних перегонів;

Стасюка Геннадія Валерійовича – бронзового призера з керлінгу;

Філіппських Олексія Олександровича – срібного призера з шахів.

Також за значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною дефлімпійською збірною командою України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх президент відзначив:

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Орденом «За заслуги» I ступеня

Касіцького Леоніда Федоровича – президента Спортивної федерації глухих України.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня

Глухих Ганну Юріївну – головного тренера з лижних перегонів;

Зуєву Анастасію Юріївну – начальника штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.

Медаллю «За працю і звитягу»

Глазко Галину Олексіївну – старшого тренера з лижних перегонів;

Марченка Ігоря Миколайовича – тренера з керлінгу;

Мельника Романа Сергійовича – тренера-реабілітолога;

Опікуна Андрія Володимировича – начальника штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю;

Харченка Сергія Івановича – тренера з лижних перегонів.

Нагадаємо, за десять днів Ігор-2024 «синьо-жовті» здобули рекордні для України 19 нагород: 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Цей результат дозволив команді вперше в історії завершити Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку.

Дефлімпійські ігри – головні змагання серед спортсменів з порушеннями слуху, що проходять з 1924 року. Дебютна зимова Дефлімпіда відбулася в 1949 році.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав дефлімпійську збірну України, яка на ХХ зимових Дефлімпійських іграх у Туреччині завоювала 19 медалей.