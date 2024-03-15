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Зеленський нагородив збірну України, яка завоювала 19 медалей на Дефлімпіаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський нагородив збірну України, яка завоювала 19 медалей на Дефлімпіаді
Українські лижники посіли перше місце, здобувши сім золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі
фото: X/Володимир Зеленський

Збірна України вперше в історії завершила Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку

Президент України Володимир Зеленський постановив відзначити державними нагородами членів національної збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх. Про це йдеться в указі президента №159/2024.

За досягнення високих спортивних результатів на ХХ зимових Дефлімпійських іграх в м. Ерзурум (Туреччина), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України Зеленський нагородив:

Орденом «За заслуги» Іступеня

  • Андріїшина Андрія Петровича – чемпіона та срібного призера з лижних перегонів;
  • Бакланову Тетяну Германівну – чемпіонку та срібну призерку з шахів.

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня

  • Денисенка Руслана Сергійовича – дворазового чемпіона та дворазового срібного призера з лижних перегонів;
  • Мажаєва Дмитра Сергійовича – чемпіона та бронзового призера з лижних перегонів.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

  • Гульоватого Ярослава Ігоровича – чемпіона з лижних перегонів;
  • Плесканку Михайла Івановича – чемпіона та бронзового призера з керлінгу.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня

  • Гончар Світлану Яківну – чемпіонку з шахів;
  • Мироненко Наталю Владиславівну – чемпіонку та срібну призерку з шахів;
  • Нопрієнко Єлізавету Олександрівну – триразову чемпіонку та срібну призерку з лижних перегонів;

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

  • Гливку Тетяну Степанівну – чемпіонку з керлінгу
  • Зубарєву Олену Володимирівну – чемпіонку з керлінгу
  • Кобилянську Діану Володимирівну – чемпіонку з керлінгу
  • Опрю Маргариту Олександрівну – чемпіонку з керлінгу
  • Якимець Катерину Іванівну – дворазову чемпіонку з керлінгу

Медаллю «За працю і звитягу»

  • Аблогіну Інгу Едуардівну – бронзову призерку з шахів;
  • Білого Вадима Борисовича – бронзового призера з шахів;
  • Гаця Олександра Руслановича – бронзового призера з керлінгу;
  • Єфанова Романа Ігоровича – бронзового призера з керлінгу;
  • Заболотного Володимира Анатолійовича – бронзового призера з шахів;
  • Коваленка Володимира Миколайовича – срібного призера з шахів;
  • Колба Дениса Вікторовича – бронзового призера з шахів;
  • Лянгузову Аліну Євгенівну – бронзову призерку з шахів;
  • Марченка Вадима Ігоровича – бронзового призера з керлінгу
  • Овчарова Тараса Сергійовича – срібного призера з шахів;
  • Осипову Альону Володимирівну – бронзову призерку з шахів;
  • Пишняка Володимира Степановича – бронзового призера з лижних перегонів;
  • Стасюка Геннадія Валерійовича – бронзового призера з керлінгу;
  • Філіппських Олексія Олександровича – срібного призера з шахів.

Також за значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною дефлімпійською збірною командою України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх президент відзначив:

Орденом «За заслуги» I ступеня

  • Касіцького Леоніда Федоровича – президента Спортивної федерації глухих України.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня

  • Глухих Ганну Юріївну – головного тренера з лижних перегонів;
  • Зуєву Анастасію Юріївну – начальника штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.

Медаллю «За працю і звитягу»

  • Глазко Галину Олексіївну – старшого тренера з лижних перегонів;
  • Марченка Ігоря Миколайовича – тренера з керлінгу;
  • Мельника Романа Сергійовича – тренера-реабілітолога;
  • Опікуна Андрія Володимировича – начальника штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю;
  • Харченка Сергія Івановича – тренера з лижних перегонів.

Нагадаємо, за десять днів Ігор-2024 «синьо-жовті» здобули рекордні для України 19 нагород: 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Цей результат дозволив команді вперше в історії завершити Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку.

Дефлімпійські ігри – головні змагання серед спортсменів з порушеннями слуху, що проходять з 1924 року. Дебютна зимова Дефлімпіда відбулася в 1949 році.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав дефлімпійську збірну України, яка на ХХ зимових Дефлімпійських іграх у Туреччині завоювала 19 медалей.

Теги: Збірна України Володимир Зеленський президент державні нагороди Дефлімпійські ігри

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