Зеленський нагородив збірну України, яка завоювала 19 медалей на Дефлімпіаді
Збірна України вперше в історії завершила Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку
Президент України Володимир Зеленський постановив відзначити державними нагородами членів національної збірної команди України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх. Про це йдеться в указі президента №159/2024.
За досягнення високих спортивних результатів на ХХ зимових Дефлімпійських іграх в м. Ерзурум (Туреччина), виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України Зеленський нагородив:
Орденом «За заслуги» Іступеня
- Андріїшина Андрія Петровича – чемпіона та срібного призера з лижних перегонів;
- Бакланову Тетяну Германівну – чемпіонку та срібну призерку з шахів.
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня
- Денисенка Руслана Сергійовича – дворазового чемпіона та дворазового срібного призера з лижних перегонів;
- Мажаєва Дмитра Сергійовича – чемпіона та бронзового призера з лижних перегонів.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
- Гульоватого Ярослава Ігоровича – чемпіона з лижних перегонів;
- Плесканку Михайла Івановича – чемпіона та бронзового призера з керлінгу.
Орденом княгині Ольги ІІ ступеня
- Гончар Світлану Яківну – чемпіонку з шахів;
- Мироненко Наталю Владиславівну – чемпіонку та срібну призерку з шахів;
- Нопрієнко Єлізавету Олександрівну – триразову чемпіонку та срібну призерку з лижних перегонів;
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
- Гливку Тетяну Степанівну – чемпіонку з керлінгу
- Зубарєву Олену Володимирівну – чемпіонку з керлінгу
- Кобилянську Діану Володимирівну – чемпіонку з керлінгу
- Опрю Маргариту Олександрівну – чемпіонку з керлінгу
- Якимець Катерину Іванівну – дворазову чемпіонку з керлінгу
Медаллю «За працю і звитягу»
- Аблогіну Інгу Едуардівну – бронзову призерку з шахів;
- Білого Вадима Борисовича – бронзового призера з шахів;
- Гаця Олександра Руслановича – бронзового призера з керлінгу;
- Єфанова Романа Ігоровича – бронзового призера з керлінгу;
- Заболотного Володимира Анатолійовича – бронзового призера з шахів;
- Коваленка Володимира Миколайовича – срібного призера з шахів;
- Колба Дениса Вікторовича – бронзового призера з шахів;
- Лянгузову Аліну Євгенівну – бронзову призерку з шахів;
- Марченка Вадима Ігоровича – бронзового призера з керлінгу
- Овчарова Тараса Сергійовича – срібного призера з шахів;
- Осипову Альону Володимирівну – бронзову призерку з шахів;
- Пишняка Володимира Степановича – бронзового призера з лижних перегонів;
- Стасюка Геннадія Валерійовича – бронзового призера з керлінгу;
- Філіппських Олексія Олександровича – срібного призера з шахів.
Також за значний особистий внесок у розвиток дефлімпійського руху, підготовку спортсменів міжнародного класу, забезпечення високих спортивних результатів національною дефлімпійською збірною командою України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх президент відзначив:
Орденом «За заслуги» I ступеня
- Касіцького Леоніда Федоровича – президента Спортивної федерації глухих України.
Орденом княгині Ольги ІІ ступеня
- Глухих Ганну Юріївну – головного тренера з лижних перегонів;
- Зуєву Анастасію Юріївну – начальника штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.
Медаллю «За працю і звитягу»
- Глазко Галину Олексіївну – старшого тренера з лижних перегонів;
- Марченка Ігоря Миколайовича – тренера з керлінгу;
- Мельника Романа Сергійовича – тренера-реабілітолога;
- Опікуна Андрія Володимировича – начальника штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю;
- Харченка Сергія Івановича – тренера з лижних перегонів.
Нагадаємо, за десять днів Ігор-2024 «синьо-жовті» здобули рекордні для України 19 нагород: 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Цей результат дозволив команді вперше в історії завершити Дефлімпіаду на першому місці в командному заліку.
Раніше президент Володимир Зеленський привітав дефлімпійську збірну України, яка на ХХ зимових Дефлімпійських іграх у Туреччині завоювала 19 медалей.
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