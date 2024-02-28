ЗСУ вибили окупантів з Красногорівки, ЄС затвердив надання €50 млрд Україні. Головне за 28 лютого

Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади здійснили бойову операцію із зачистки Красногорівки

Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки, Євросоюз остаточно затвердив надання €50 млрд для України, Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі. «Главком» склав добірку новин 28 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

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Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки

Третя штурмова бригада вибила російські війська з Красногорівки на Донеччині. Як зазначила пресслужба бригади, напередодні сили армії РФ накатами атакували південно-східну частину Красногорівки та ввійшли до міста.

Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога.

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Євросоюз остаточно затвердив надання €50 млрд для України

Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки.

Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Схвалення від Ради ЄС стало кінцевим пунктом у започаткуванні інструменту.

Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі

Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За словами прем'єра, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

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Як зазначив Туск, для Польщі «надто висока ціна» пільгової торгівлі ЄС з Україною і Варшава шукає рішення, щоб обмежити потрапляння на польський ринок набагато дешевшої агропродукції.

Зеленський і прем'єр Албанії підписали угоду про співпрацю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Сторони підписали договір про дружбу і співпрацю між двома країнами. Документ сприятиме розвитку нашої співпраці та зміцненню позицій України в Балканському регіоні. Сьогодні говорили й про оборонні потреби України та можливість спільного виробництва озброєнь

Церемонія підписання угоди відбулася після зустрічі глави уряду Албанії з українським президентом у форматі «тет-а-тет» в офісі прем'єр-міністра. Перед підписанням угоди Володимир Зеленський нагородив Еді Раму орденом «Князь Ярослав Мудрий».

Bitcoin наближається до свого історичного максимуму

У середу, 28 лютого, курс Bitcoin перевищив $60 тис. Криптовалюта досягла нової максимальної позначки вартості вперше з листопада 2021 року.

Ціна головної криптовалюти у верхній точці досягала $60 663,93, що стало рекордним значенням більш ніж за два роки. Того ж дня Bitcoin виріс ще й переступив позначку в $61 тис., а згодом досяг майже $64 тис., однак знову наразі відкотився. Історичного максимуму курсу біткоїна було досягнуто 10 листопада 2021 року, тоді він коштував $68,7 тис.