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Зеленський назвав три ключові економічні пріоритети України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський назвав три ключові економічні пріоритети України
Український лідер наголосив, що влада працює над тим, аби дати більше стабільності українцям
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент та урядовці обговорили подальші економічні кроки України

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром України, віцепрем’єр-міністрами та командою Офісу президента. Йшлося про економічні кроки, які зможуть дати більше стабільності українцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

За словами президента, робочі місця, технологічний розвиток і гарантовані соціальні можливості – це три ключові пріоритети української влади.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення запустити експеримент із цифровим працевлаштуванням через портал «Дія». Пілотний проєкт буде тривати два роки. Ініціатива Міністерства цифрової трансформації передбачає використання вебпорталу електронних послуг для пошуку роботи.

Наразі мова лише про державну службу. Подати документи можна буде до Мінцифри, Мінекономіки та державного підприємства «Дія». Увесь процес буде цифровим: від подачі заявки до передавання необхідних документів – усе відбуватиметься через застосунок.

У квітні ринок праці вперше цього року перетнув позначку в 100 тис. вакансій. Майже на половину з них роботодавці готові найняти людину без досвіду. 25% пропозицій роботи, які підходять для студентів.

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок, який дає можливість включати періоди офіційної роботи за кордоном для визначення права для призначення пенсії за віком. Тепер це стосується і праці у країнах, із якими Україна не має відповідних міжнародних угод.

До слова, на кожне четверте робоче місце у світі вплине генеративний штучний інтелект. Такими є висновки нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK).

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Теги: Володимир Зеленський

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