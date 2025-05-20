Зеленський розповів про меморандум з Росією, який може наблизити кінець війни

Президент відзначив, що саме Росія має показати своє прагнення до миру, оскільки Україна одразу прийняла пропозицію про припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін могли обговорювати певний меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир. Про це президент сказав на брифінгу після його розмови з Трампом, передає «Главком».

За його словами, меморандум, котрий обговорювали Трамп і Путін, може бути прийнятий у двосторонньому форматі, а потім «може призвести до мапи, яка веде до закінчення війни, до договору про це».

«Це меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами. В ньому буде йтися і про припинення вогню. Поки що для мене це не відомо. У будь-якому випадку, якщо Росія запропонує деякий меморандум і я думаю це не буде секретом. Тому що ця інформація завжди є у публічному просторі», – розповів президент.

Також Зеленський окреслив принципи України для закінчення війни.

«Я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено в меморандум, оскільки в мене немає цієї інформації. Для мене мої принципи, це ті принципи, які відомі президенту Трампу. Передусім все ми говоримо про те, що вже було виголошено у Стамбулі, і я також оголошував про це до Стамбулу, в Анкарі, а також у Франції, у Лондоні, у Саудівській Аравії», – каже президент.

Серед іншого, президент відзначив, що саме Росія має показати своє прагнення до миру, оскільки Україна одразу прийняла пропозицію про припинення вогню.

«Ми говоримо про те, що всі неабияк зацікавлені у припиненні вогню, забагато втрат. Крім того, ми також прагнемо покласти край цій війні. Я не переконаний, що Росія до цього готова, і ми їм не довіряємо. Крім того, саме з цієї причини, я хотів би від них побачити припинення вогню як першого кроку для того, щоб вони могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні»

Зеленський також зазначив, що Україна готова розглянути пропозиції Росії щодо меморандуму, але лише після отримання конкретних деталей. Він підкреслив, що будь-які рішення мають відповідати національним інтересам України та не суперечити її суверенітету.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з диктатором Путіним сьогодні, 19 травня. Після цього Трамп зідзвонився з європейськими лідерами, які, як пише Financial Times, сумніваються в рішучості Трампа впливати на Путіна.

Financial Times з посиланням на джерело пише, що європейські лідери, не побачили в президенті США готовності чинити тиск на очільника Кремля.

Глава української держави повідомив, що мав сьогодні дві розмови з президентом Трампом: до та після дзвінка Путіну.

Під час першої розмови Зеленський говорив про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо РФ порушуватиме припинення вогню.

Вже під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались європейські лідери.