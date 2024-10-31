Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора

22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»

Президент підписав відповідний указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави у четвер 31 жовтня.

«Звільнити Костіна Андрія Євгеновича з посади генерального прокурора», – йдеться в указі.

Указ про звільненні Андрія Костіна Скріншот із офіційного сайту президента

Зазначимо, що Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року.

Нагадаємо, 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення».

Пізніше, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.

Згодом, 29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. «За» проголосували 255 депутатів.

До слова, 29 жовтня Костін підбив підсумки своєї роботи, назвавши цей період «найбільш відповідальним етапом життя».