Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися
На церемонії перепоховання Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник був присутній третій президент України Віктор Ющенко
фото: Офіс президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ірина Геращенко висловилась з приводу того, що під час перепоховання подружжя Мельників, не були присутні депутати Верховної ради та інші експрезиденти України

Співголова фракції «Європейська Солідарність» та нардепка Ірина Геращенко звернула увагу на пристуність третього президента України Віктора Ющенка на церемонії перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Седак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі. Ірина Геращенко заявила, що слід було б «запросити всіх попередніх керівників держави», натякаючи на п'ятого президента та керівника «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, пише «Главком».

«Це, здається, вперше за сім років на державний захід за участі Зеленського, куди запрошують попереднього президента. Хоч могли б, звичайно, запросити всіх попередніх керівників держави, бо є теми, які обʼєднують», – написала вона.

Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися фото 1

Нардепка звернула увагу, що саме Ющенко був першим, хто озвучив ідею створення Пантеону видатних українців.

«Тоді правильну і прогресивну ідею Ющенка не підтримало суспільство, над його зосередженістю щодо історичної памʼяті знущалися. А він просто йшов попереду часу, наголошуючи, що народ, який не має коренів і не знає своєї історії, ніколи не стане нацією. Я дуже рада, що нині приходить широке суспільне розуміння важливості власного прочитання історії і її переосмислення. В Україні буде Пантеон героїв. Добре, що Зеленський усвідомив важливість цього процесу і нині розпочато конкретні кроки по перепохованню видатних українців. Було б правильно запросити на ці заходи всіх депутатів ВР, бо такі події обʼєднують. Але до таких кроків – побачити поряд опозицію – Банкова ще не дозріла», – написала Геращенко.

На церемонії перепоховання Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник були присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, третій президент України Віктор Ющенко та керівник офісу президента Кирило Буданов.

Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися фото 2
Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися фото 3

«Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу: не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв. Мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Я дякую усім, хто справді старається, щоб наша українська національна пам’ять залишалася пам’яттю живою. Я вдячний кожному й кожній, хто працював, щоб таке повернення українських величних постатей відбувалось і щоб Український народ отримав свій пантеон героїв», – сказав президент Зеленський.

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. 

Читайте також:

Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко Віктор Ющенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
25 квiтня, 21:40
Степан Кубів був народним депутатом кількох скликань Верховної Ради та входив до фракції «Європейська Солідарність»
Пішов із життя народний депутат Степан Кубів
18 травня, 10:34
Левченко та Геращенко можуть бути задоволені виступом у Китаї
Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
23 травня, 15:33

Політика

Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися
Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
Тихановська прибула з першим візитом до України
Тихановська прибула з першим візитом до України
У Львові урочисто відкрито площу на честь Героя України Андрія Парубія
У Львові урочисто відкрито площу на честь Героя України Андрія Парубія
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»
Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua