Зеленський запросив Ющенка на знакову історичну подію. У Порошенка образилися

Ірина Геращенко висловилась з приводу того, що під час перепоховання подружжя Мельників, не були присутні депутати Верховної ради та інші експрезиденти України

Співголова фракції «Європейська Солідарність» та нардепка Ірина Геращенко звернула увагу на пристуність третього президента України Віктора Ющенка на церемонії перепоховання останків лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Седак-Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі. Ірина Геращенко заявила, що слід було б «запросити всіх попередніх керівників держави», натякаючи на п'ятого президента та керівника «Європейської Солідарності» Петра Порошенка, пише «Главком».

«Це, здається, вперше за сім років на державний захід за участі Зеленського, куди запрошують попереднього президента. Хоч могли б, звичайно, запросити всіх попередніх керівників держави, бо є теми, які обʼєднують», – написала вона.

Нардепка звернула увагу, що саме Ющенко був першим, хто озвучив ідею створення Пантеону видатних українців.

«Тоді правильну і прогресивну ідею Ющенка не підтримало суспільство, над його зосередженістю щодо історичної памʼяті знущалися. А він просто йшов попереду часу, наголошуючи, що народ, який не має коренів і не знає своєї історії, ніколи не стане нацією. Я дуже рада, що нині приходить широке суспільне розуміння важливості власного прочитання історії і її переосмислення. В Україні буде Пантеон героїв. Добре, що Зеленський усвідомив важливість цього процесу і нині розпочато конкретні кроки по перепохованню видатних українців. Було б правильно запросити на ці заходи всіх депутатів ВР, бо такі події обʼєднують. Але до таких кроків – побачити поряд опозицію – Банкова ще не дозріла», – написала Геращенко.

На церемонії перепоховання Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник були присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, третій президент України Віктор Ющенко та керівник офісу президента Кирило Буданов.

«Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу: не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв. Мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Я дякую усім, хто справді старається, щоб наша українська національна пам’ять залишалася пам’яттю живою. Я вдячний кожному й кожній, хто працював, щоб таке повернення українських величних постатей відбувалось і щоб Український народ отримав свій пантеон героїв», – сказав президент Зеленський.

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами.