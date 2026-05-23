Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»

Зеленський: Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу

Президент України Володимир Зеленський надіслав офіційного листа вищому керівництву Європейського Союзу, у якому висловив незгоду з ініціативою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Німецький лідер раніше запропонував створити для Києва спеціальний проміжний статус «асоційованого члена» ЄС, який не передбачає повноцінного права голосу. Українська сторона назвала такий підхід «напівзаходом» та закликала до рівноправної інтеграції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як повідомили джерела «Главкома», Офіс президента підтвердив надсилання листа від Володимира Зеленського керівництву ЄС. Своє послання Володимир Зеленський адресував ключовим фігурам європейських інституцій: президенту Європейської ради Антоніу Кошті, очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який зараз очолює Раду ЄС за принципом ротації.

У тексті документа глава держави наголосив, що Україна платить надто високу ціну на полі бою, захищаючи весь європейський континент, тому заслуговує на повагу та повноправне визнання, а не на обмежені формати співпраці.

«Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу. Настав час рухатися вперед у питанні членства України повноцінним і значущим чином. Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі», — йдеться у листі президента України.

Окрему увагу в документі приділено загальному політичному контексту всередині самого Євросоюзу. Володимир Зеленський висловив упевненість, що наразі зникли головні штучні перешкоди, які роками гальмували євроінтеграційні прагнення Києва.

Зокрема, президент прямо зазначив, що нещодавня заміна прем'єр-міністра Угорщини відкрила вікно можливостей та створила реальні умови для досягнення суттєвого, швидкого прогресу в офіційних переговорах про вступ. Глава держави подякував усім європейським партнерам за непохитну фінансову та мілітарну підтримку під час війни, підкресливши, що Україна вже зараз де-факто є оплотом безпеки для всього блоку з 27 країн.

Ініціатива німецького канцлера Фрідріха Мерца, про яку раніше детально повідомляло видання Spiegel, задумувалася Берліном як інноваційний та швидкий крок для зближення Києва з інституціями ЄС в умовах затяжної війни. На думку німецької сторони, повноцінний вступ займе багато років, тому Україні нібито потрібен негайний проміжний статус.

План Мерца містив кілька революційних, але водночас обмежених пропозицій:

Участь в інституціях: представники України отримували б право брати участь та голосувати на засіданнях Ради ЄС та Європейської ради, але в роботі Єврокомісії та Європарламенту могли перебувати винятково в статусі спостерігачів без права голосу;

Безпекові гарантії: пропонувалося політично поширити на Україну дію статті 42.7 Договорів ЄС про взаємну оборону та допомогу (європейський аналог колективної безпеки);

Судова система та фінанси: надання символічного місця в Суді ЄС на нижчій суддівській посаді (Assistant Rapporteur) та лише поступова, поетапна інтеграція української економіки до спільного бюджету Євросоюзу.

Деякі дипломати в Брюсселі з обережністю відреагували на пропозицію Мерца, зазначивши, що статусу «асоційованого» члена не існує і це може вимагати змін до договорів ЄС. Інші поставили під сумнів необхідність такого підходу після зняття вето Угорщини на цей процес і припустили, що краще зосередитися на просуванні переговорів щодо повноправного членства. Але деякі дипломати зазначили, що німецьку пропозицію можна розглядати просто як спробу пришвидшити прогрес України.

Нагадаємо, Європейська комісія підтвердила, що отримала лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо просування України до членства в ЄС.