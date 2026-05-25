Тихановська прибула з першим візитом до України

У межах візиту Тихановської запланована її зустріч з президентом України

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис в Telegram.

«Світлана Тихановська розпочала офіційний візит до Києва», – йдеться у повідомленні.

Тихановська розпочала цей «візит із вшанування пам’яті людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі». Вона поклала квіти на могилу Марії Зайцевої.

«Марії було лише 24 роки. Вона була дуже розумною, сміливою та принциповою людиною. Як і тисячі інших білорусів, у 2020 році вона вийшла на вулиці проти насильства та несправедливості в Білорусі. І коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, вона не залишилася осторонь», – зауважила лідерка білоруської опозиції.

фото: Світлана Тихановська/Telegram

Марія Зайцева – білоруська політична активістка та доброволиця, українська військовослужбовиця, старший солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, яка відзначилася і загинула під час відбиття російського вторгнення в Україну. Кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2025 р., посмертно).

«У межах візиту заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття Місії демократичних сил Білорусі в Україні», – повідомили «Європравді» в офісі Тихановської.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.