Головна Країна Політика
search button user button menu button

Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення
Коновалець похований на кладовищі Кросвік у Роттердамі
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський: Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо

Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави Володимира Зеленського.

«Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський наголосив, що Україна має можливість і моральний обов’язок перепоховати видатних українців на Батьківщині. За його словами, нині такий процес уже розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Глава держави зазначив, що йдеться про знакових постатей ХХ століття, яких поважають.

«Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні. Дякую вам!», – додав Зеленський.

Євген Коновалець – український державний, військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, командир Січових стрільців, член Стрілецької ради, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів (1927), засновник і перший голова Організації українських націоналістів (1929-1938), один із ідеологів українського націоналізму.

Зауважимо, що Євген Коновалець похований на кладовищі Кросвік у Роттердамі (Нідерланди).

Нагадаємо, колишнього очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника разом із дружиною буде перепоховано в Україні. Влада Люксембургу, де вони поховані, дала на це дозвіл.

Читайте також:

Теги: УНР Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, розслідування нападу ведуть СБУ та Національна поліція України
Теракт у Києві: Зеленський анонсував перевірку патрульних і кадрові рішення
19 квiтня, 20:47
Петер Мадяр заявив, що Угорщина відновить використання нафтопроводу «Дружбу», якщо це практично доцільно
Мадяр зробив заяву про «Дружбу» та звернувся до Зеленського
20 квiтня, 19:08
Глава держави прокоментував позицію представників США, що за президентства Трампа Росія не наважиться на повторну ескалацію
Президент пояснив, чому Трамп є поганою гарантією безпеки для України
21 квiтня, 07:00
Президент провів чергові кадрові зміни в дипломатичному корпусі
Зеленський призначив посла у Люксембурзі
27 квiтня, 19:18
Президент наголосив, що триває робота над розвитком двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном
Посилення співпраці України й Азербайджану. Зеленський провів розмову з Алієвим
6 травня, 18:59
Президент України Володимир Зеленський
Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ
7 травня, 13:11
Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
8 травня, 00:51
Зеленський наголосив, що перенесення ударів углиб території Росії є абсолютно справедливою та законною відповіддю України
Далекобійні «санкції» України подолали понад 500 км і дісталися Московського регіону – Зеленський
17 травня, 12:36
Президент дав доручення Олегу Луговському
Оцінка втрат РФ від війни: президент повідомив дані розвідки
Вчора, 15:22

Політика

Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення
Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
Зеленський заявив про зміни на фронті на користь України
Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі
Затверджено новий склад української частини комітету президентів України та Польщі
МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
МЗС України спростувало російську брехню про дрони у Латвії
Міністерство оборони прискорює виробництво озброєння для бойових літаків
Міністерство оборони прискорює виробництво озброєння для бойових літаків
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями
Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua