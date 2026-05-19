Перепоховання Євгена Коновальця. Президент заявив, що готуються рішення

Зеленський: Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо

Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави Володимира Зеленського.

«Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має можливість і моральний обов’язок перепоховати видатних українців на Батьківщині. За його словами, нині такий процес уже розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Глава держави зазначив, що йдеться про знакових постатей ХХ століття, яких поважають.

«Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну памʼять, і цю справжню памʼять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає! Команда Офісу зараз сфокусована зокрема на цьому завданні. Дякую вам!», – додав Зеленський.

Євген Коновалець – український державний, військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, командир Січових стрільців, член Стрілецької ради, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів (1927), засновник і перший голова Організації українських націоналістів (1929-1938), один із ідеологів українського націоналізму.

Зауважимо, що Євген Коновалець похований на кладовищі Кросвік у Роттердамі (Нідерланди).

Нагадаємо, колишнього очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника разом із дружиною буде перепоховано в Україні. Влада Люксембургу, де вони поховані, дала на це дозвіл.