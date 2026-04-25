Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів
фото: скріншот із відео

Михайло Бродський був членом помаранчевої команди, але потім вийшов з неї

Бізнесмен та політик Михайло Бродський поділився закулісними подробицями розколу між Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко. Причиною його став контроль над головним енергетичним активом країни – компанією «Нафтогаз», яка підзвітна уряду. Про це Бродський сказав у інтерв’ю Наталі Мосейчук, інформує «Главком».

За словами політика, боротьба за «Нафтогаз» мала вкрай емоційний та безкомпромісний характер. Він пригадує епізод, коли прем’єрка Юлія Тимошенко повернулася з Адміністрації Президента до Кабінету Міністрів у стані глибокого розпачу.

«Юля приїхала з розмови з Віктором Андрійовичем і мені з Турчиновим та Чепіногою це розповідала і плакала, ридала. Бо Ющенко прямо сказав по «Нафтогазу»: «Подивіться на моє обличчя... Це моє, Юлю! Це моє!», – розповідає Михайло Бродський.

Бродський наголошує: 35 років українська політика займалася лише «побудовою середовища» для власних інтересів.

Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів. Порівнюючи ті часи з сучасністю, він зауважує, що зараз пріоритети змінилися лише через зовнішній чинник.

«35 років займалися тільки цим. Зараз ще Зеленський зайнятий війною. Все», – підсумовує політик.

Михайло Бродський  – український політик, лідер партії «Яблуко», яка певний час входила до складу Блоку Юлії Тимошенко, депутат ВР третього скликання. Кандидат (самовисуванець) у Президенти України на виборах 2004 та 2010 років.

У 2000-х він був одним із ключових публічних спікерів Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). Після перемоги Ющенка він швидко розчарувався в колишніх соратниках, став їхнім запеклим критиком.

Події в Україні

Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 25 квітня 2026. Зведення Генштабу
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
Росіяни 20 годин поспіль атакували Дніпро: влада повідомила про наслідки
Росіяни 20 годин поспіль атакували Дніпро: влада повідомила про наслідки
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
Голодне виснаження бійців 14-ї бригади: Сирський видав важливий наказ
Голодне виснаження бійців 14-ї бригади: Сирський видав важливий наказ

