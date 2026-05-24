У Львові урочисто відкрито площу на честь Героя України Андрія Парубія

фото: скріншот з відео
У неділю, 24 травня 2026 року, у Львові відбулася знакова подія для громадсько-політичного життя міста – офіційне відкриття площі імені відомого українського державного діяча та Героя України Андрія Парубія. Новий знаковий простір з'явився у самому центрі міста, безпосередньо біля будівлі Львівської обласної ради, з якою тісно пов'язана історія становлення української незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Місце для перейменування та облаштування площі було обрано не випадково. Андрій Парубій розпочинав свій великий політичний та державницький шлях саме у Львові. Споруда обласної ради, біля якої тепер розташована однойменна площа, тривалий час була осередком його активної діяльності – тут він працював депутатом кількох скликань, координуючи важливі патріотичні та державотворчі ініціативи регіону ще на зорі відновлення української державності.

На урочисте відкриття локації зібралися представники міської та обласної влади, громадські активісти, ветерани, військові, а також небайдужі львів'яни, аби віддати шану видатному земляку.

Міський голова Львова Андрій Садовий підкреслив особливе значення цієї події для збереження національної пам'яті та виховання майбутніх поколінь лідерів. За словами мера, цей крок є виявом глибокої поваги громади до постаті, яка залишила глибокий слід в історії країни.

«Саме тут – біля будівлі обласної ради, де він був депутатом кількох скликань – Андрій починав свій політичний шлях. Так місто вшанувало памʼять людини, яка все життя присвятила Україні», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, у столиці безіменному проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського присвоєно ім'я Андрія Парубія. Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 70 депутатами, інформує «Главком».

Як зазначила депутатка Київської міської ради Марина Порошенко, ім’я Андрія Парубія нерозривно пов’язане з утвердженням української державності, становленням сучасної парламентської традиції та послідовним захистом національних інтересів України.

Як відомо, 31 січня народився народний депутат та спікер Верховної Ради, секретар РНБО та активний український політичний-громадський діяч Андрій Парубій.

