Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ

Пакет санкцій спрямований на перекриття морських шляхів постачання російського війська

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, які вводять у дію два нові масштабні пакети санкцій від Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Під удар вітчизняних обмежень потрапили 127 російських військових високопосадовців, безпосередньо відповідальних за криваві ракетні та бомбові удари по українських містах, а також 29 цивільних суден, які забезпечують воєнну логістику країни-агресорки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №426 та №427.

До першого санкційного пакету увійшли 127 офіцерів та командирів російської армії. Це чітко персоніфікований список тих, хто віддавав та виконував накази щодо знищення цивільної інфраструктури України.

Економічні та юридичні обмеження накладені на керівників двох ключових ланок терору.

«Обмеження накладені на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які застосували понад 4100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет «Кинджал». Зокрема, вони завдавали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 людей, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдавав ударів із використанням ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю в березні 2022 року.

Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» та балістичних ракет «Іскандер-М». Унаслідок цього були атаковані критична та цивільна інфраструктура по всій території України, завданий удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинуло 59 людей, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і завданий удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьома ракетами загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення», – повідомили в Офісі президента.

Другий пакет санкцій спрямований на перекриття морських шляхів постачання російського війська. Під обмеження потрапили 29 цивільних торгових суден, які Кремль під прикриттям комерційної діяльності залучив до структури свого тіньового військово-логістичного флоту.

Ці судна використовуються для регулярного та прихованого перевезення великих партій важкого озброєння, боєприпасів, бронетехніки та перекидання особового складу Міністерства оборони РФ між різними театрами воєнних дій і закордонними базами. Значна частина цього списку вже перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, а щодо решти суден Україна ініціює процедуру синхронізації обмежень із міжнародними партнерами, щоб повністю заблокувати їм доступ до цивільних портів.

Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк підкреслив стратегічне значення цих рішень:

«Санкції – це інструмент системного обмеження російської здатності вести війну. Один сьогоднішній пакет підсвічує канали постачання зброї для російської армії, подивимось, які порти тепер прийматимуть ці судна. Інший – персонально по тих, хто віддає накази та здійснює ракетний терор проти українських міст. Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі».

Запроваджені санкції передбачають повне блокування активів фігурантів на території України, анулювання ліцензій, заборону на ведення будь-яких торговельних операцій та транзиту, що закладає юридичний фундамент для їхнього майбутнього переслідування у міжнародних трибуналах.

