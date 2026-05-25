Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя

Іванна Гончар
Подружжя перепоховали в Україні 25 травня 2026 року
фото: facebook.com/shumikhin.iegor
Після Другої світової війни Мельники жили у Люксембурзі

Сьогодні, 25 травня, полковника Армії УНР, голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

«Главком» розповідає про історію Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник, їхній внесок у український визвольний рух, життя в еміграції та перепоховання в Україні.

Хто такі Андрій Мельник і Софія Федак-Мельник

Андрій Мельник – полковник Армії УНР, один із керівників Українських січових стрільців, співзасновник та другий голова Організації українських націоналістів (ОУН). Народився на Дрогобиччині та навчався у Віденському університеті. З початком Першої світової війни добровільно вступив до легіону Українських січових стрільців. У 1916 році потрапив у російський полон, де познайомився з Євгеном Коновальцем. Після втечі з полону у 1917 році вони організували Курінь січових стрільців у Києві.

Софія Федак-Мельник народилася 30 жовтня 1901 року у Львові в родині українського адвоката Степана Федака. Вона здобувала економічну освіту у Віденській торговельній академії та стала співзасновницею першого осередку Пласту у Відні. Після повернення до Львова працювала у Ревізійному союзі українських кооперативів і брала участь у розвитку українського кооперативного руху.

Історія подружжя

Андрій Мельник і Софія Федак познайомилися у Львові на початку 1920-х років. У 1924 році польська влада заарештувала Мельника у справі Ольги Басараб – діячки Української військової організації. Він провів у польській в’язниці п’ять років. Увесь цей час Софія підтримувала майбутнього чоловіка.

28 лютого 1929 року, одразу після звільнення Мельника, пара одружилася у каплиці Духовної семінарії у Львові.

У 1938 році після вбивства Євгена Коновальця Андрій Мельник очолив ОУН. Того ж року подружжя виїхало за кордон. На початку Другої світової війни Мельник підтримував контакти з німецькою розвідкою, сподіваючись отримати підтримку для української незалежності. Проте згодом він виступив проти політики Третього Рейху щодо України.

У липні 1941 року Андрій Мельник написав протест проти планів Німеччини включити Східну Галичину до Генеральної губернії. Після цього німці заарештували Андрія та Софію Мельників. Спочатку подружжя перебувало під домашнім арештом у Берліні, а у 1944 році їх відправили до концтабору Заксенгавзен. Там також перебував Степан Бандера.

Після завершення Другої світової війни у 1945 році подружжя оселилося у Люксембурзі.

Який внесок вони зробили

Андрій Мельник був одним із творців ОУН та одним із керівників українського визвольного руху міжвоєнного періоду. Після смерті Євгена Коновальця він очолив організацію та намагався об’єднати українські сили в еміграції. Під час Другої світової війни Мельник відмовився підтримувати німців без визнання української незалежності та виступав за створення Українського Національного Комітету і Української Національної Армії.

Фото: www.istpravda.com.ua

Софія Федак-Мельник була активною діячкою Пласту, працювала у сфері української кооперації та підтримувала діяльність ОУН. Уже після війни, у Люксембурзі, вона працювала у банківській сфері, а також допомагала чоловікові підтримувати мережу ОУН у світі та збирала матеріали з історії українського націоналістичного руху.

Де були поховані

Андрій Мельник помер 1 листопада 1964 року в Кельні. Софія Федак-Мельник померла 31 липня 1990 року у Люксембурзі. Подружжя поховали у Люксембурзі. Там також була похована мати Софії.

Перепоховання в Україні

У травні 2026 року останки Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник ексгумували у Люксембурзі та перевезли в Україну. 25 травня 2026 року подружжя перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі з військовими почестями.

Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя фото 1
фото: facebook.com/shumikhin.iegor

Під час церемонії до місця поховання внесли землю з могили Мельника у Люксембурзі. Надгробок авторства українського скульптора Григорія Крука планують перевезти до рідного села Андрія Мельника – Волі Якубової на Львівщині.

На церемонії перепоховання Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник були присутні президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, третій президент України Віктор Ющенко та керівник офісу президента Кирило Буданов.

Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію перепоховано в Україні: історія подружжя фото 2
фото: facebook.com/shumikhin.iegor

Як відомо, Україна започаткувала процес повернення на Батьківщину та перепоховання українських діячів, які боролися за незалежність держави й були поховані за її межами. 

«Те, що українці, Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу – і з належною шаною – тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші, і можливості були інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

До слова, 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи над створенням Пантеону видатних українців. За його словами, йдеться, зокрема, про повернення в Україну історичних діячів, які мають «фундаментальне значення для формування української національної свідомості та державотворення».

