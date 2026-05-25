Головна Країна Політика
search button user button menu button

Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський: Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях

Від вчорашнього російського обстрілу постраждали шість областей України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що станом на зараз у столиці відомо про 87 поранених, серед яких троє дітей. За його словами, 21 людину госпіталізовано, решта отримують допомогу амбулаторно. Зеленський також подякував медикам і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків удару.

«Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві після масованої атаки 24 травня зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули. 

Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку. 

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».

Теги: Київ війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сухопутний міст Путіна руйнується: Україна розпочала ізоляцію Криму
Сухопутний міст Путіна руйнується: Україна розпочала ізоляцію Криму
23 травня, 07:17
Суд повернув у комунальну власність земельну ділянку по вул. Автозаводській
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
29 квiтня, 09:36
Перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року
Єврокомісія запустила платформу бойових випробувань технологій для України
29 квiтня, 15:10
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Росія має людський ресурс для війни ще на рік-два
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
1 травня, 18:09
Ворог атакував Сумщину
На Сумщині внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік, серед 18 поранених – дворічна дитина
3 травня, 09:24
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
6 травня, 02:07

Політика

Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали
Тихановська прибула з першим візитом до України
Тихановська прибула з першим візитом до України
У Львові урочисто відкрито площу на честь Героя України Андрія Парубія
У Львові урочисто відкрито площу на честь Героя України Андрія Парубія
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
Україна запровадила санкції проти російських воєначальників та суден РФ
Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»
Reuters: Зеленський у листі до лідерів ЄС відкинув ідею Мерца про «асоційоване членство»
Нові правила бронювання від мобілізації: Кабмін ухвалив постанову
Нові правила бронювання від мобілізації: Кабмін ухвалив постанову

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua