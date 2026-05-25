Масований удар по Україні 24 травня. Президент повідомив, скільки областей постраждали

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Зеленський: Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях

Від вчорашнього російського обстрілу постраждали шість областей України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків – протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що станом на зараз у столиці відомо про 87 поранених, серед яких троє дітей. За його словами, 21 людину госпіталізовано, решта отримують допомогу амбулаторно. Зеленський також подякував медикам і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків удару.

«Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Дякую партнерам, які засудили вчорашній удар, і всім, хто готовий нам допомагати реальними кроками», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві після масованої атаки 24 травня зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Як повідомлялося, у ніч на 24 травня, коли росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами, постраждав будинок, в якому живе посол Албанії в Україні. Країна вже різко відреагувала на російську атаку.

Також міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан засудила нічну комбіновану атаку Росії на Київ і висловила підтримку постраждалим та народу України.

До слова, Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ через атаку РФ. Сибіга наголосив, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати «адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення».