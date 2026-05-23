Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
Левченко та Геращенко можуть бути задоволені виступом у Китаї
фото: НОК
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Левченко та Геращенко вдало розпочали сезон

Українки Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули золото та срібло на етапі Діамантової ліги в Китаї. Про це повідомляє «Главком».

Ірина Геращенко вперше з 2024 року виступала на етапі Діамантової ліги – минулий сезон вона пропустила через народження дитини.

Хід боротьби

Українки впевнено подолали чотири стартові висоти без жодної помилки. 

Планку на висоті 1,94 м Левченко взяла з першої спроби, тоді як Геращенко – з другої. 

На висоті 1,97 м Геращенко знову успішно використала другу спробу. Левченко ж змогла взяти планку з третього стрибка, ставши другою спортсменкою у секторі, якій це вдалося.

Вирішальною для визначення переможця стала остання спроба Левченко на висоті 1.99 м – вона підкорила планку та забезпечила собі перше місце.

Діамантова ліга. Стрибки у висоту (жінки)

  1. Юлія Левченко (Україна) — 1.99 метра
  2. Ірина Геращенко (Україна) — 1.97 метра
  3. Ламарі Дістін (Ямайка) — 1.94 м

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відкриє літній сезон у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті.

Теги: стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучіх Юлія Левченко Ірина Геращенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Кохан підходив до змагань у Кенії в статусі одного з фаворитів на перемогу
Кохан встановив найкращий результат сезону та здобув медаль на змаганнях у Кенії
25 квiтня, 17:46
Себастьян Саве став переможцем Лондонського марафону 2026 року
Вперше в історії марафон пробігли менш ніж за дві години
26 квiтня, 15:24
Фелікс є семиразовою олімпійською чемпіонкою з легкої атлетики
40-річна легендарна легкоатлетка пояснила, чому хоче виступити на Олімпіаді-2028
29 квiтня, 12:09
Аліша Ньютон стала одним з найбільших проривів Олімпіади-2024 у легкій атлетиці
Бронзова призерка Олімпіади-2024 відсторонена від змагань на понад півтора роки
1 травня, 19:10
Норвежки вирвали перемогу на останньому етапі
Норвегія вперше в історії виграла медаль Чемпіонатів світу з легкої атлетики в естафеті
3 травня, 20:02
Президент World Athletics Себастьян Коу пояснив, чому білорусів не буде на міжнародних змаганнях
World Athletics повідомила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів
8 травня, 12:00
Це фото – офіційне підтвердження, що для великих перемог зріст значення не має
52 см різниці. Спільне фото легкоатлета Дорощука та борчині Лівач вразило мережу
12 травня, 17:20
Ірина Геращенко вперше після повернення з декрету змагатиметься на етапі Діамантової ліги
Левченко і Геращенко дізналися суперниць на стартовому етапі Діамантової ліги
14 травня, 13:12
Олег Дорощук розпочинає літній сезон на етапі Діамантової ліги в Римі
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
19 травня, 12:47

Новини

Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
«Динамо» – «Кудрівка». Прогноз і анонс на матч 30 туру УПЛ
ДР Конго може пропустити Чемпіонат світу з футболу через спалах лихоманки Ебола
ДР Конго може пропустити Чемпіонат світу з футболу через спалах лихоманки Ебола
Усик – Верховен: де дивитися бій за звання чемпіона світу
Усик – Верховен: де дивитися бій за звання чемпіона світу
«Трабзонспор» Зубкова та Батагова здобув Кубок Туреччини з футболу
«Трабзонспор» Зубкова та Батагова здобув Кубок Туреччини з футболу
Усик – Верховен. Прогноз і анонс боксерського поєдинку
Усик – Верховен. Прогноз і анонс боксерського поєдинку

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua