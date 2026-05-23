Подвійний тріумф. Геращенко та Левченко здобули нагороди етапу Діамантової ліги

Левченко та Геращенко можуть бути задоволені виступом у Китаї

Левченко та Геращенко вдало розпочали сезон

Українки Юлія Левченко та Ірина Геращенко здобули золото та срібло на етапі Діамантової ліги в Китаї. Про це повідомляє «Главком».

Ірина Геращенко вперше з 2024 року виступала на етапі Діамантової ліги – минулий сезон вона пропустила через народження дитини.

Хід боротьби

Українки впевнено подолали чотири стартові висоти без жодної помилки.

Планку на висоті 1,94 м Левченко взяла з першої спроби, тоді як Геращенко – з другої.

На висоті 1,97 м Геращенко знову успішно використала другу спробу. Левченко ж змогла взяти планку з третього стрибка, ставши другою спортсменкою у секторі, якій це вдалося.

Вирішальною для визначення переможця стала остання спроба Левченко на висоті 1.99 м – вона підкорила планку та забезпечила собі перше місце.

Діамантова ліга. Стрибки у висоту (жінки)

Юлія Левченко (Україна) — 1.99 метра Ірина Геращенко (Україна) — 1.97 метра Ламарі Дістін (Ямайка) — 1.94 м

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх відкриє літній сезон у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті.