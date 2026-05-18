Пішов із життя народний депутат Степан Кубів

Степан Кубів був народним депутатом кількох скликань Верховної Ради та входив до фракції «Європейська Солідарність»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Політику було 64 роки

У понеділок, 18 травня, стало відомо про раптову смерть народного депутата Степана Кубіва. За попередньою інформацією, причиною смерті став тромб. Про це повідомили його колеги, передає «Главком».

Був народним депутатом кількох скликань

Степан Кубів був народним депутатом VII, VIII та IX скликань Верховної Ради України. Вперше до парламенту він потрапив у 2012 році від ВО «Батьківщина», а останні роки представляв «Європейську Солідарність».

У Верховній Раді він працював у комітетах з фінансової та економічної політики, а також був представником президента у парламенті.

Один із комендантів Майдану

Під час Революції Гідності був комендантом Штабу національного спротиву та координував роботу Майдану. Під час пожежі у Будинку профспілок у 2014 році Кубів допомагав рятувати людей із будівлі.

Очолював НБУ та працював в уряді

Після Майдану Степан Кубів очолив Національний банк України та став членом РНБО. У 2016 році його призначили першим віцепрем’єр-міністром та міністром економічного розвитку і торгівлі України.

До політичної кар’єри Кубів працював у банківській сфері та очолював «Кредобанк» у Львові.

У політика залишилися дружина та донька.

Колеги висловлюють співчуття та згадують Степана Кубіва

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав: «Степан Іванович пройшов великий професійний шлях, працював у Парламенті та Уряді, залишаючись відданим інтересам держави. Його досвід та внесок назавжди залишаться в історії нашої країни».

Народний депутат Микола Княжицький згадав його діяльність під час Революції Гідності: «На Майдані він керув життєзабезпеченням. Усі ці намети, харчування, дрова, бочки – все було на Степанові».

Народний депутат Віталій Безгін назвав Степана Кубіва «справжнім державником».

Свої співчуття висловив також колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман:

Народний депутат Володимир В'ятрович написав: «Не стало ще одного друга майданівця».

Співголова фракції «Європейська Солідарність», народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що знала Степана Кубіва більше 20 років та зазначила: «Наша команда осиротіла…»

Нагадаємо, 16 травня помер Олександр Сафонов – легендарний диктор українського телебачення, телеведучий та конферансьє.