Салліван розкрив деталі переговорів Байдена із Зеленським

Радник Байдена з нацбезпеки нечітко відповів на питання про постачання винищувачі F-16

Під час зустрічі президента США Байдена з президентом України Зеленським ішлося про потреби України на полі бою для перемоги, а також обговорювалися проблеми в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби. Про це у коментарі The Guardian повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони говорили про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості для досягнення успіху на полі бою. Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, а також про політичний бік справи, зокрема про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру та зусилля України, спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого і тривалого миру, побудованого на принципах Статуту ООН, головними з яких є суверенітет і територіальна цілісність», – заявив Салліван.

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів нечітко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися у пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся», – сказав він.

Нагадаємо, 20 лютого президент США Джо Байден прибув до Києва і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч двох лідерів пройшла на Михайлівській площі у столиці.

Як відомо, під час зустрічі Байдена із Зеленським у Києві лунала тривога в усіх областях. Повітряна тривога почалася відразу після того, як стало відомо, що президент США Байден прибув до Києва.