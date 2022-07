Зеленський налагоджує зв’язки з Латинською Америкою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна налагоджує зв’язки з Латинською Америкою. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Збільшуємо зовнішньополітичні зв'язки України з Латинською Америкою. Провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі. Інтереси України будуть представлені всюди у світі», – заявив президент.

Зеленський у Twitter повідомив, що мав телефонні розмови із президентами Аргентини Альберто Фернандесом і Чилі Габріелем Боричем.

«Продовжую налагоджувати зв’язки з важливим регіоном – Латинською Америкою. Поговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом, подякував за гуманітарну допомогу, засудження російської агресії та зупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини», – написав Зеленський.

I continue to establish relations with an important region - Latin America. Talked with President @alferdezprensa, thanked for humanitarian aid, condemnation of Russian aggression and suspension of Russian membership in the #UN Human Rights Council.