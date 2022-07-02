Зеленський налагоджує зв’язки з Латинською Америкою

Зеленський подякував президентам Аргентини і Чилі за підтримку України в ООН

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна налагоджує зв’язки з Латинською Америкою. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

«Збільшуємо зовнішньополітичні зв'язки України з Латинською Америкою. Провів переговори з лідерами Аргентини та Чилі. Інтереси України будуть представлені всюди у світі», – заявив президент.

Зеленський у Twitter повідомив, що мав телефонні розмови із президентами Аргентини Альберто Фернандесом і Чилі Габріелем Боричем.

«Продовжую налагоджувати зв’язки з важливим регіоном – Латинською Америкою. Поговорив із президентом Аргентини Альберто Фернандесом, подякував за гуманітарну допомогу, засудження російської агресії та зупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини», – написав Зеленський.

I continue to establish relations with an important region - Latin America. Talked with President @alferdezprensa, thanked for humanitarian aid, condemnation of Russian aggression and suspension of Russian membership in the #UN Human Rights Council. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2022

Також Зеленський повідомив, що був радим встановити контакт із новообраним президентом Чилі Габріелем Боричем.

«Дякував за підтримку в ООН, гуманітарну допомогу для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування українських територій», – розповів він.

Як повідомлялося, в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. кв. км території.

ООН прогнозує, що розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців.

17 червня було виявлено дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини. Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом ВМС ЗСУ.

Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.

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