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  4. Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео)
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    Політика

    Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео)

    Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео)
    фото з відкритих джерел

    Німецький канцлер не дав повної відповіді журналістам

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц не відповів на питання щодо України під час спілкування з журналістами. Шольцу поставили запитання про гарантії безпеки.

    «Пане канцлере, країни Великої сімки чітко пообіцяли гарантії безпеки для України, у тому числі після війни. Чи могли б ви конкретизувати, які це гарантії безпеки?», – поцікавилася журналістка DW.

    На що Шольц відповів просто: «Так, я міг би».

    Представники медіа гадали, що канцлер продовжить свою відповідь, однак він лише коротко додав: «Це все».

    Нагадаємо, Німеччина продовжить надавати Україні гуманітарну, фінансову допомогу й військову підтримку. Також G7 долучиться до повоєнної відбудови країни.

    Крім того Трюдо і Шольц обговорили військову допомогу Україні. Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

    Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео)