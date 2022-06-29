Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України (відео)

Німецький канцлер не дав повної відповіді журналістам

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не відповів на питання щодо України під час спілкування з журналістами. Шольцу поставили запитання про гарантії безпеки.

«Пане канцлере, країни Великої сімки чітко пообіцяли гарантії безпеки для України, у тому числі після війни. Чи могли б ви конкретизувати, які це гарантії безпеки?», – поцікавилася журналістка DW.

На що Шольц відповів просто: «Так, я міг би».

Представники медіа гадали, що канцлер продовжить свою відповідь, однак він лише коротко додав: «Це все».

Нагадаємо, Німеччина продовжить надавати Україні гуманітарну, фінансову допомогу й військову підтримку. Також G7 долучиться до повоєнної відбудови країни.

Крім того Трюдо і Шольц обговорили військову допомогу Україні. Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

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