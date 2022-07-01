«Це свідомий російський терор»: Зеленський звернувся до українців (відео)

Президент каже, що Росія свідомо била по цивільних на Одещині

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетний обстріл Одеської області – свідомий цілеспрямований російський терор. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

Зеленський наголосив, що в Одеській області досі розбирають завали після ракетного удару росіян по Сергіїівці.

«В Одеській області триває розбір завалів після російського ракетного удару по Сергіївці. Три ракети по звичайному житловому будинку, по девʼятиповерхівці, у якій ніхто не ховав ніякої зброї, ніякої військової техніки, ніяких боєприпасів, як завжди розповідають про такі удари російські пропагандисти й посадовці. Це був простий будинок, близько 160 людей. У ньому проживали звичайні люди, цивільні. Зруйнована цим ударом також і база відпочинку – абсолютно типовий об’єкт для приморської території», – повідомив президент.

Глава держави наголосив, що це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет.

«Вбиті чотири людини з однієї родини... Убитий хлопець, 12 років, звали Дмитро... На цей час усього в списку загиблих – 21 людина, близько 40 – поранені. Цифри змінювались і змінюються увесь день, на жаль, кількість загиблих зростає. Одночасно з ракетами по Сергіївці були запущені ракети по Затоці. Одразу 12 ракет ударили по Миколаєву – по різних обʼєктах у місті. Це лише за одну ніч і ранок... Мої співчуття всім рідним, близьким усіх, чиї життя були забрані такими ударами», - заявив президент.

Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить і дуже потужні системи NASAMS.

«Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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