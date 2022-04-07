Лавров плачеться, що Україна уже вимагає гарантії безпеки і по Криму

Сергій Лавров образився на Україну, яка уже відмовляється узгоджувати військові навчання з Росією і вимагає внести Крим в гарантії безпеки. Але від переговорів голова МЗС Росії не відмовляється

Україна нібито надала Росії новий проєкт угоди про гарантії безпеки, які геть не влаштовують Росію

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія отримала від української сторони змінений проєкт угоди про міжнародні гарантії безпеки. Про це Лавров зробив спеціальну заяву.

За словами міністра закордонних справ Росії, у новому проєкті є відмінності від того, який був представлений російській стороні на переговорах у Стамбулі.

Зокрема, зміни стосуються Криму. Якщо у попередній версії угода про гарантії безпеки розповсюджувалася на територію України, без урахування окупованих 2014 року Криму і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), то зараз нібито Україна викреслила із угоди пункт про нерозповсюдження угоди на територію Криму.

Також обурила Лаврова зміна пункту про необхідність узгодження проведення військових навчань на території України із усіма країнами-гарантами. У новому ж варіанті, зазначив очільник МЗС РФ, норма про необхідність дозволу від Російської Федерації відсутня.

Втім, Сергій Лавров заявив, що, попри усі «провокації», Росія і надалі готова проводити мирні переговори з Україною.

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі члени української делегації на переговорах з Росією розповіли про проєкт договору гарантій для України, підготовлений нашою стороною.

У цьому договорі, зокрема, йшлося про те, що країни-гаранти мають надати Україні усю необхідну військову допомогу у випадку агресії третьої сторони не пізніше 72 годин після початку агресії.

Щодо потенційних країн-гарантів, то Україна бачить у цьому списку наступні держави:

країни Радбезу ООН (Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція);

Туреччина;

Німеччина;

Канада;

Італія;

Польща;

Ізраїль.

Також у проєкті договору записано, що усі країни-гаранти мають допомагати вступу України до Євросоюзу.

Крім того, у договорі про гарантії безпеки, за інформацією українських переговірників, прописуються:

нейтралітет України;

відсутність іноземних військових баз на території України;

проведення усіх військових навчань на території України тільки зі згоди країн-гарантів.

2 квітня голова делегації України на переговорах, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Росія нібито погодилася прийняти умови договору, крім одного пункту – питання окупованого Криму.