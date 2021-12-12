За підтримки Польщі рідні кримських політв'язнів отримали комп'ютерну техніку (відео)

Подарунки вручала дружина посла Республіки Польща в Україні Моніка Капа-Цихоцька

У Києві 12 грудня у приміщенні організації «Кримський дім» відбулася передача комп'ютерного обладнання рідним полонених, які зникли безвісти та політв'язнів, які утримуються в Росії та окупованому Криму. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Передача техніки відбулася у рамках проєкту «Підтримка у сфері професійної активізації та розвитку організацій самодопомоги під час кризи Covid-19 для людей, які постраждали під час незаконного ув'язнення під час збройного конфлікту з Росією – українських військовополонених, політв'язнів та їхніх сімей».

Проєкт фінансується у рамках польського співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Комп'ютерну техніку вручала дружина посла Республіки Польща в Україні Моніка Капа-Цихоцька.

«Я дуже рада, що моя країна допомагає та бере участь у документації того, що відбувається у зв'язку з російською окупацією. Ми раді допомогти вам проявити себе та боротися. Ми пам'ятатимемо про те, що відбувається у Криму», – сказала Капа-Цихоцька.

Нагадаємо, у жовтні Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в нібито тероризмі. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

Раніше омбудсмен Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.

Нагадаємо, український політв'язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру колонії в окупованому Сімферополі. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Нагадаємо, дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Читайте також: СБУ розсекретила архівні документи про радянські репресії у Криму