У Росії суд продовжив арешт фігурантам сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір»

Один із затриманих, Тофік Абдулгазієв (на фото) переніс у слідчому ізоляторі зараження крові

Один із затриманих, Тофік Абдулгазієв (на фото) переніс у слідчому ізоляторі зараження крові

Російський суд вирішив продовжити фігурантам справи термін утримання під вартою до 19 березня 2022 року.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові 1 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантам другої групи сімферопольської справи «Хізб ут-Тахрір» Тофіку Абдулгазієву, Владлену Абдулкадирову, Іззету Абдуллаєву, Меджиту Абдурахманову, Білялу Аділову.

Звинувачення пояснило свою вимогу про продовження терміну тим, що фігуранти справи «можуть залишити територію країни, загрожувати безпеці прихованих свідків та держави загалом».

«Окрім цього, підставою для продовження арешту є тяжкість статті, за якою відбувається справа другої Сімферопольської групи. У зв’язку з цим державний обвинувач попросив продовжити термін утримання під вартою на 3 місяці – до 19 березня 2022 року», – повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Адвокат Еміль Курбедінов виступав проти продовження запобіжного заходу.

«Домашній арешт – це теж несвобода, але цей запобіжний захід дозволить підсудним виховувати дітей та поліпшити своє здоров’я», – зазначив він.

Курбедінов також зазначив, що нинішні умови утримання дуже вплинули на здоров’я фігурантів справи. Наприклад, Тофік Абдулгазієв за час перебування в ізоляторі переніс зараження крові через укуси клопів.

Адвокати за призначенням підтримали заперечення захисників. Проте суд вирішив продовжити фігурантам справи термін утримання під вартою до 19 березня 2022 року.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт тринадцятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Таким чином, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаються під арештом в СІЗО.

Нагадаємо, у жовтні Південний окружний військовий суд у Ростові-на Дону (Російська Федерація) виніс вироки ще чотирьом кримським татарам, яких звинуватили в нібито тероризмі. Наші співгромадяни отримали тривалі терміни відбування покарання в колонії суворого режиму: Сейтумер Сейтумеров – 17 років, Осман Сейтумеров – 14 років, Рустем Сейтмеметов – 13 років, Амет Сулейманов – 12 років.

Раніше омбудсмен Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.