  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський поставив перед Радою термінові завдання: що розглянуть депутати

    Нарада президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, представниками депутатського корпусу та членами уряду&nbsp; - Зеленський поставив перед Радою термінові завдання: що розглянуть депутати
    Нарада президента Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, представниками депутатського корпусу та членами уряду 
    фото: пресслужба президента України

    На нараді президента з керівництвом Ради було розглянуто питання, які потребують термінового затвердження на засіданні парламенту

    Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, представниками депутатського корпусу та членами уряду щодо законодавчих ініціатив, які мають першочергове значення для діяльності держави в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Особливу увагу було приділено законопроєктам, які потребують термінового розгляду на найближчому засіданні Верховної Ради.

    Зокрема, йшлося про:

    • затвердження указу президента України щодо продовження воєнного стану,
    • законопроєкти щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованій території,
    • проєкти щодо визначення процедури розміщення виробничих потужностей підприємств, евакуйованих через збройну агресію Російської Федерації,
    • зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

    Також потребують розгляду проєкти законів щодо організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану, особливостей приватизації державного майна в цей період, удосконалення санкцій та стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави, дерегуляції при постачанні сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.

    Як повідомлялося, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

    У документі йдеться, що у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

    Читайте також: Що ухвалила «оборонна коаліція» на 50-й день війни
    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський поставив перед Радою термінові завдання: що розглянуть депутати