Зеленський поставив перед Радою термінові завдання: що розглянуть депутати

На нараді президента з керівництвом Ради було розглянуто питання, які потребують термінового затвердження на засіданні парламенту

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, представниками депутатського корпусу та членами уряду щодо законодавчих ініціатив, які мають першочергове значення для діяльності держави в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Особливу увагу було приділено законопроєктам, які потребують термінового розгляду на найближчому засіданні Верховної Ради.

Зокрема, йшлося про:

затвердження указу президента України щодо продовження воєнного стану,

законопроєкти щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованій території,

проєкти щодо визначення процедури розміщення виробничих потужностей підприємств, евакуйованих через збройну агресію Російської Федерації,

зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом.

Також потребують розгляду проєкти законів щодо організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану, особливостей приватизації державного майна в цей період, удосконалення санкцій та стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави, дерегуляції при постачанні сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.

Як повідомлялося, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

У документі йдеться, що у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.