Зеленський поставив перед Радою термінові завдання: що розглянуть депутати
На нараді президента з керівництвом Ради було розглянуто питання, які потребують термінового затвердження на засіданні парламенту
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, представниками депутатського корпусу та членами уряду щодо законодавчих ініціатив, які мають першочергове значення для діяльності держави в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Особливу увагу було приділено законопроєктам, які потребують термінового розгляду на найближчому засіданні Верховної Ради.
Зокрема, йшлося про:
- затвердження указу президента України щодо продовження воєнного стану,
- законопроєкти щодо врегулювання правового режиму на тимчасово окупованій території,
- проєкти щодо визначення процедури розміщення виробничих потужностей підприємств, евакуйованих через збройну агресію Російської Федерації,
- зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо співпраці з Міжнародним кримінальним судом.
Також потребують розгляду проєкти законів щодо організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану, особливостей приватизації державного майна в цей період, удосконалення санкцій та стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави, дерегуляції при постачанні сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.
Як повідомлялося, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
У документі йдеться, що у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.