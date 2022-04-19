В Україні знищено чотири роти парашутно-десантної дивізії Росії

У російських окупантів великі проблеми з комплектуванням підрозділів військовослужбовцями

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат особового складу. З метою вирішення проблеми комплектування підрозділів військовослужбовцями за контрактом керівництво збройних сил РФ прийняло рішення про можливість підписання короткострокових контрактів строком від трьох місяців та спрощення форми проведення психофізичного відбору майбутніх кандидатів. Зазначені заходи не призвели до бажаного ефекту. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 квітня.

За наявною інформацією, з початку року для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі у «спеціальній операції» на території України.

Особливу потребу в комплектуванні особовим складом мають підрозділи, що беруть безпосередню участь в збройній агресії на території України.

За наявною інформацією, в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ північного флоту було знищено особовий склад двох батальйонних тактичних груп.

Крім того, на території України були знищені три роти 51-го парашутно-десантного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії.

Нагадаємо, 19 квітня на Донецькому напрямку в районі міста Мар’їнка в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

Читайте також: