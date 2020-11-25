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    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому

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    Обидва птахи доживуть решту своїх днів в Айовському університеті - Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Обидва птахи доживуть решту своїх днів в Айовському університеті
    Фото: REUTERS / Hannah McKay

    Церемонія помилування індичок – традиційний захід очільників США, присвячений Дню подяки

    45-й президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп востаннє відсвяткував День Подяки у Білому домі й помилував індичок на прізвиська Кукурудза та Качан. Про це повідомляє CBS.

    Зазначається, що традиційне помилування індичок відбулося в Трояндовому саду офіційної резиденції очільника США. «Кукурудзо, я цілком прощаю тебе!», – сказав Трамп, вибачаючи індичку.

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    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому
    Як Трамп помилував Кукурудзу і Качана: фоторепортаж з Білого дому

    Відомо, що обидва птахи, які приїхали до Вашингтона зі штату Айова, доживуть решту своїх днів в Айовському університеті. Кукурудзу та Качан виховував Рон Кардель, голова Національної федерації індичок.

    Під час помилування поки що чинний президент назвав нинішні часи «дуже незвичайними, але в багатьох аспектах дуже і дуже хорошими», наголосивши на прогресі у створенні вакцини від Covid-19. «Ми дякуємо за безцінні свободи, які ми успадкували, і просимо Бога доглянути і захистити нашу країну», – сказав Трамп.

    Церемонія помилування індичок – традиційний захід очільників США, присвячений Дню подяки, який цього року в багатьох країнах світу відзначається 26 листопада. Вперше церемонію помилування провів 16-й президент США Авраам Лінкольн у 1863 році. У 2018 році Дональд Трамп помилував індичок із прізвиськом Горох і Морква, а минулого – Хліб і Масло.

    Нагадаємо, нещодавно перша леді США Меланія Трамп зустріла різдвяну ялинку, що прикрасить Білий дім у прийдешні свята. Дерево, висота якого сягає 5,6 м, підвезли до резиденції президента на кареті, запряженій кіньми з дзвіночками.

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів у США стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Одразу після виборів підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    25 листопада держсекретар США Майк Помпео заявив, що Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

    Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності. 

    На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

     Читайте також: «Кульгава качка» Трамп почав передачу влади Байдену: що буде відбуватися далі?
    Теги: США свята Дональд Трамп президент птахи перша леді
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