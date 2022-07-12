  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці
рус
    Політика

    Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці

    Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці
    фото: my.ua

    Однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Субха Максима Алійовича першим спецпредставником України по Близькому Сходу та Африці. Про це йдеться в указі президента.

    «Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України по Близькому Сходу і Африці», – зазначається в указі.

    Варто зауважити, що однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.

    При цьому до кінця року планується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби по державах Субсахарської Африки.

    Максим Субх до травня 2022 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці