Зеленський призначив спецпредставника по Близькому Сходу та Африці

Однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Субха Максима Алійовича першим спецпредставником України по Близькому Сходу та Африці. Про це йдеться в указі президента.

«Призначити Субха Максима Алійовича спеціальним представником України по Близькому Сходу і Африці», – зазначається в указі.

Варто зауважити, що однією з головних цілей нового спецпредставника стане розширення дипломатичної взаємодії між Україною та країнами Африки.

При цьому до кінця року планується перше в історії України регіональне турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби по державах Субсахарської Африки.

Максим Субх до травня 2022 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив на посаду постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Тамілу Ташеву, яка останні роки працювала на посаді заступника постійного представника.