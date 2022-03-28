Південна Корея вдарила санкціями по Росії та Білорусі

У перелік товарів, які не постачатимуть у Росію та Білорусь, потрапили 57 найменувань

Отже, Росії та Білорусі доведеться спробувати виготовляти електроніку своїми силами

Уряд Південної Кореї погодив обмеження постачання електроніки у Росію та Білорусь через агресію проти України. Тепер ці країни будуть змушені «імпортозаміщати» електроніку.

У перелік товарів, які не постачатимуть у Росію та Білорусь, потрапили 57 найменувань. Йдеться про напівпровідники, чіпи, мікросхеми та комп'ютери.

Отже, Росії та Білорусі доведеться спробувати виготовляти електроніку своїми силами.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб, у тому числі компоненти подвійного призначення.

Канада запровадила санкції проти членів ради федерації РФ, а також розпочала процес обмеження експорту до Росії деяких чутливих товарів та послуг.

Японський виробник електроніки Sharp заявив про припинення постачання своєї продукції до Росії. Причиною тому є повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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