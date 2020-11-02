Зеленський розповів про розслідування ймовірної участі Росії у кризі щодо КСУ

Питання ймовірної участі Росії у кризі щодо КСУ обговорювалося на засіданні РНБО, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відбувається розслідування ймовірної причетності Російської Федерації до рішення КСУ щодо скасування електронного декларування.

Про це Зеленський заявив в ефірі ICTV.

Зеленський відповів на питання щодо заяви секретаря РНБО Олексія Данілова щодо рішення КСУ, який сказав про «дії групи осіб, що спрямовані на знищення української державності, і в них бере участь країна–агресор».

Президента запитали, чи обговорювалося це питання на РНБО і чи розглядається можливість розслідування.

«Все, що я можу вам поки що сказати: так обговорювалося ця необхідність і ми почали працювати в цьому напрямку», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, Конституційний Суд спростував інформацію про скасування «мовного» закону.

3 листопада, планується «мовне» засідання Конституційного Суду

Стало відомо, що «Слуги народу» 2 листопада обговорять законопроєкт Зеленського щодо звільннення суддів КСУ.

Наразі відомо, що НАЗК досі не може перевіряти декларації посадовців, оскільки Агентство позбавлене таких повноважень унаслідок рішення Конституційного суду від 27 жовтня. У НАЗК наголошують, що е-декларування - не єдине, що зупинилося внаслідок скандального рішення КСУ.

Раніше у НАЗК заявили, що вирішити питання швидкого відновлення антикорупційної системи, не змінивши рішення Конституційного суду України (КСУ), неможливо. Таким чином агентство відреагувало на лист президента Групи держав проти корупції (GRECO) Марини Мрчели і президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про наслідки нещодавнього рішення Конституційного суду.

Напередодні представник президента в Конституційному суді України заявив, що припинення повноважень суддів Конституційного суду є єдиними можливим виходом з нинішньої ситуації, попри заяву Венеційської комісії та Групи держав проти корупції.

Нагадаємо, Венеційська комісія та організація Ради Європи з антиконституційного моніторингу GRECO вважають неприпустимим застосування неконституційних заходів для врегулювання кризи, викликаної рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.