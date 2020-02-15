Зеленський зустрінеться з главою МВФ і генсеком НАТО



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Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

Глава держави також проведе зустріч з прем’єр-міністром Баварії

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки до Німеччини зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сам Столтенберг анонсував зустріч із Зеленським у коментарі журналістам в п’ятницю.

«У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включаючи міністрів закордонних справ Китаю і Росії, а також із президентом Зеленським та багатьма іншими», – сказав Столтенберг.

Як відомо, Зеленський зустрінеться також із американськими сенаторами та прем’єр-міністром Баварії Маркусом Зедером.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей.

Як повідомлялося, Парубій пояснив, звідки у Мюнхені з’явився документ про 12 кроків «миру в Україні».

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